Força e volume: 4 dicas para o cabelo crespo crescer saudável e cheio de vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com paciência e os produtos certos, o cabelo crespo cresce com muita força, saúde e muito estilo. Crespo cresce sim e cresce lindo

Clique aqui e escute a matéria

Cabelos crespos têm um crescimento que muitas vezes não é percebido com facilidade devido ao fator encolhimento. Mas isso não significa que os fios não estão crescendo — e com os cuidados certos, o crescimento pode ser ainda mais saudável e visível.

Veja agora 4 dicas práticas para estimular o crescimento do cabelo crespo de forma saudável:

1. Hidrate profundamente e com frequência

Cabelos crespos tendem a ser naturalmente mais secos. Invista em hidratações semanais com máscaras nutritivas e umectações com óleos vegetais.

2. Desembarace com cuidado e com os fios úmidos

Use os dedos ou pentes de dentes largos para evitar a quebra. Sempre desembarace com os fios molhados e com um bom creme de pentear.

3. Faça uso do cronograma capilar

Alterne hidratação, nutrição e reconstrução ao longo do mês para manter os fios saudáveis da raiz às pontas e evitar quebra.

4. Proteja os fios na hora de dormir

Use touca ou fronha de cetim para evitar o atrito que causa quebra e ressecamento. Essa pequena mudança pode fazer grande diferença no crescimento!