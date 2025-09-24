fechar
Força e volume: 4 dicas para o cabelo crespo crescer saudável e cheio de vida

Com paciência e os produtos certos, o cabelo crespo cresce com muita força, saúde e muito estilo. Crespo cresce sim e cresce lindo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 8:10
Penteado para cabelo cacheado
Penteado para cabelo cacheado - Pexels

Cabelos crespos têm um crescimento que muitas vezes não é percebido com facilidade devido ao fator encolhimento. Mas isso não significa que os fios não estão crescendo — e com os cuidados certos, o crescimento pode ser ainda mais saudável e visível.

Veja agora 4 dicas práticas para estimular o crescimento do cabelo crespo de forma saudável:

1. Hidrate profundamente e com frequência

Cabelos crespos tendem a ser naturalmente mais secos. Invista em hidratações semanais com máscaras nutritivas e umectações com óleos vegetais.

2. Desembarace com cuidado e com os fios úmidos

Use os dedos ou pentes de dentes largos para evitar a quebra. Sempre desembarace com os fios molhados e com um bom creme de pentear.

3. Faça uso do cronograma capilar

Alterne hidratação, nutrição e reconstrução ao longo do mês para manter os fios saudáveis da raiz às pontas e evitar quebra.

4. Proteja os fios na hora de dormir

Use touca ou fronha de cetim para evitar o atrito que causa quebra e ressecamento. Essa pequena mudança pode fazer grande diferença no crescimento!

