Força e volume: 4 dicas para o cabelo crespo crescer saudável e cheio de vida
Com paciência e os produtos certos, o cabelo crespo cresce com muita força, saúde e muito estilo. Crespo cresce sim e cresce lindo
Cabelos crespos têm um crescimento que muitas vezes não é percebido com facilidade devido ao fator encolhimento. Mas isso não significa que os fios não estão crescendo — e com os cuidados certos, o crescimento pode ser ainda mais saudável e visível.
Veja agora 4 dicas práticas para estimular o crescimento do cabelo crespo de forma saudável:
1. Hidrate profundamente e com frequência
Cabelos crespos tendem a ser naturalmente mais secos. Invista em hidratações semanais com máscaras nutritivas e umectações com óleos vegetais.
2. Desembarace com cuidado e com os fios úmidos
Use os dedos ou pentes de dentes largos para evitar a quebra. Sempre desembarace com os fios molhados e com um bom creme de pentear.
3. Faça uso do cronograma capilar
Alterne hidratação, nutrição e reconstrução ao longo do mês para manter os fios saudáveis da raiz às pontas e evitar quebra.
4. Proteja os fios na hora de dormir
Use touca ou fronha de cetim para evitar o atrito que causa quebra e ressecamento. Essa pequena mudança pode fazer grande diferença no crescimento!