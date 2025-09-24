5 dicas infalíveis para evitar a queda de cabelo liso
Cuidar do cabelo liso vai além da estética, é uma questão de saúde. Com mudanças na rotina, é possível prevenir a queda e fortalecer os fios
A queda de cabelo é uma preocupação comum entre homens e mulheres, principalmente entre quem tem os fios naturalmente lisos, que tendem a aparentar mais volume perdido por causa da textura fina.
Embora a queda de até 100 fios por dia seja considerada normal, quando a perda se torna excessiva, é hora de ligar o sinal de alerta.
A boa notícia é que, com alguns cuidados simples e consistentes, é possível reduzir significativamente a queda capilar. Reunimos 5 dicas essenciais para manter o seu cabelo liso mais forte e saudável. Confira:
1. Evite o uso excessivo de chapinha e secador
O calor em excesso fragiliza a fibra capilar, tornando os fios mais propensos à quebra e à queda. O ideal é usar a chapinha e o secador no modo morno, mantendo uma distância mínima de 15 cm do couro cabeludo.
Além disso, sempre use protetor térmico antes de aplicar qualquer fonte de calor.
2. Escolha os produtos certos para o seu tipo de cabelo
Cabelos lisos tendem a acumular oleosidade mais rapidamente, o que pode obstruir os folículos e favorecer a queda. Aposte em shampoos suaves, de limpeza equilibrada, que controlem a oleosidade sem ressecar o couro cabeludo.
Produtos com cafeína, biotina e pantenol também ajudam a estimular o crescimento capilar.
3. Massageie o couro cabeludo regularmente
Uma simples massagem no couro cabeludo durante o banho pode fazer diferença.
Essa prática estimula a circulação sanguínea local, promovendo o fortalecimento da raiz dos fios. Use as pontas dos dedos com movimentos circulares por cerca de 2 a 3 minutos.
4. Cuide da sua alimentação
A saúde do cabelo começa de dentro para fora. Uma dieta pobre em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B pode impactar diretamente na força dos fios.
5. Evite prender os cabelos com força
Rabos de cavalo muito apertados, coques firmes e elásticos finos sem proteção podem tracionar a raiz e causar a chamada alopecia por tração. Prefira prender os fios de maneira mais solta e use prendedores revestidos com tecido, como os scrunchies.