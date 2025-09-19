fechar
Cabelo | Notícia

4 tipos de óleos perfeitos para fazer umectação em cabelo liso

A umectação capilar não é exclusividade de cacheadas e crespas. Quem tem cabelo liso também pode aproveitar os benefícios dos óleos vegetais

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 15:44
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos - iStock

Muita gente acredita que cabelos lisos não precisam de umectação, mas a verdade é que esse tratamento pode ser um grande aliado para manter a saúde dos fios.

A técnica consiste em aplicar óleos vegetais diretamente no cabelo, nutrindo em profundidade e trazendo maciez extra. A escolha certa do óleo faz toda a diferença para conquistar um liso solto, alinhado e saudável.

Selecionamos quatro opções ideais para quem deseja incluir a umectação na rotina de cuidados:

1. Óleo de coco

Leve e nutritivo, o óleo de coco ajuda a repor lipídios perdidos, reduz o frizz e dá brilho intenso. Nos cabelos lisos, deve ser usado em pequenas quantidades para evitar o efeito pesado.

2. Óleo de argan

Chamado de “ouro do Marrocos”, o óleo de argan é perfeito para fios lisos, pois hidrata sem pesar. Ele sela as cutículas, previne pontas duplas e deixa o cabelo com aspecto sedoso e alinhado.

3. Óleo de semente de uva

Um dos mais leves da lista, o óleo de semente de uva é ideal para quem tem cabelo liso e fino. Rico em antioxidantes, ele nutre, fortalece e proporciona um brilho natural sem deixar os fios oleosos.

4. Óleo de amêndoas doces

Conhecido pelo poder hidratante, o óleo de amêndoas é ótimo para combater o ressecamento e devolver maciez ao cabelo. Além disso, ajuda a proteger os fios contra agressões externas, como sol e poluição.

