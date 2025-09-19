4 tipos de óleos perfeitos para fazer umectação em cabelo liso
A umectação capilar não é exclusividade de cacheadas e crespas. Quem tem cabelo liso também pode aproveitar os benefícios dos óleos vegetais
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Muita gente acredita que cabelos lisos não precisam de umectação, mas a verdade é que esse tratamento pode ser um grande aliado para manter a saúde dos fios.
A técnica consiste em aplicar óleos vegetais diretamente no cabelo, nutrindo em profundidade e trazendo maciez extra. A escolha certa do óleo faz toda a diferença para conquistar um liso solto, alinhado e saudável.
Selecionamos quatro opções ideais para quem deseja incluir a umectação na rotina de cuidados:
1. Óleo de coco
Leve e nutritivo, o óleo de coco ajuda a repor lipídios perdidos, reduz o frizz e dá brilho intenso. Nos cabelos lisos, deve ser usado em pequenas quantidades para evitar o efeito pesado.
2. Óleo de argan
Chamado de “ouro do Marrocos”, o óleo de argan é perfeito para fios lisos, pois hidrata sem pesar. Ele sela as cutículas, previne pontas duplas e deixa o cabelo com aspecto sedoso e alinhado.
3. Óleo de semente de uva
Um dos mais leves da lista, o óleo de semente de uva é ideal para quem tem cabelo liso e fino. Rico em antioxidantes, ele nutre, fortalece e proporciona um brilho natural sem deixar os fios oleosos.
4. Óleo de amêndoas doces
Conhecido pelo poder hidratante, o óleo de amêndoas é ótimo para combater o ressecamento e devolver maciez ao cabelo. Além disso, ajuda a proteger os fios contra agressões externas, como sol e poluição.