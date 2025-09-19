fechar
Cabelo | Notícia

5 dicas infalíveis para preservar o cabelo liso por mais tempo

A umectação é um dos segredos das cacheadas para conquistar fios mais hidratados e cheios de vida. Veja quais os óleos perfeitos para umectação

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 15:32
Mulher de cabelos cacheados
Mulher de cabelos cacheados - Oleg Fedotov A/iStock

Quem tem cabelo cacheado sabe: hidratação nunca é demais. Os fios naturalmente tendem a ser mais ressecados, já que a oleosidade natural do couro cabeludo tem mais dificuldade para chegar até as pontas.

É aí que a umectação entra em cena, nutrindo profundamente e trazendo maciez extra. Mas, para garantir um bom resultado, a escolha do óleo é fundamental.

Selecionamos quatro opções de óleos naturais que são verdadeiros aliados dos cachos. Confira:

1. Óleo de coco

Um clássico da umectação, o óleo de coco é rico em vitaminas e ácidos graxos que penetram profundamente no fio. Ele ajuda a repor nutrientes, controla o frizz e proporciona um brilho intenso, sem deixar o cabelo pesado.

2. Óleo de rícino

Conhecido por estimular o crescimento capilar, o óleo de rícino é também um ótimo aliado na nutrição. Ele fortalece os fios, combate a quebra e ainda auxilia na redução da queda. Ideal para quem busca um cabelo mais encorpado.

3. Óleo de argan

O “ouro marroquino” é perfeito para devolver maciez e suavidade. O óleo de argan sela as cutículas, protege contra danos externos e garante um efeito de cachos definidos e com movimento natural.

4. Óleo de abacate

Rico em vitaminas A, D e E, o óleo de abacate é poderoso para cabelos extremamente ressecados. Ele hidrata profundamente, devolve elasticidade e ajuda a manter os cachos nutridos por muito mais tempo.

