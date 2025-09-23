Kolene lança linha baby com óleo de Baobá e aposta em cuidados para fios cacheados desde a infância
A nova linha chega ao mercado com fórmulas pensadas para bebês de 0 a 3 anos e tem como objetivo fornecer um produto com alto poder de hidratação
A Kolene, marca da Flora conhecida por sua tradição no cuidado de cabelos com curvatura, anunciou o lançamento de Kolene Baby, linha dedicada a crianças de 0 a 3 anos.
A novidade combina ativos naturais e fórmulas desenvolvidas para atender tanto os fios quanto a pele dos pequenos, com destaque para o óleo de Baobá, ingrediente africano com propriedades umectantes e regeneradoras.
De acordo com a marca, o ativo, extraído de sementes da chamada Árvore da Vida, presente em savanas do Zimbábue, Moçambique e Malawi, foi escolhido por ela por sua potência e ancestralidade.
A linha traz ainda a Lavanda, ingrediente já consagrado no universo baby pelo efeito calmante e pelo uso em óleos essenciais.
"Sabemos da importância de um cuidado especial para os cabelos com curvatura desde a primeira infância. Com Kolene Baby, queremos oferecer produtos que respeitam a pele e os fios das crianças, trazendo ingredientes naturais e benefícios reais", afirma Paula Machado, Gerente Executiva de Marketing de Kolene.
Ela destaca que o desenvolvimento da linha foi feito a partir de pesquisas e escuta ativa de mães e pais de bebês com cabelos crespos e cacheados.
“Queríamos entender como a marca poderia, de fato, tornar esse momento mais simples e afetuoso para as famílias. Um dos grandes diferenciais de Kolene Baby é o Óleo de Baobá, extraído da semente da Árvore da Vida nas savanas africanas. É um ingrediente potente, carregado de ancestralidade, ainda pouco explorado no universo baby e isso reforça o nosso propósito e nos diferencia no mercado”, explica.
Os produtos da linha
A coleção é formada por quatro itens principais:
- Shampoo (300 ml): promove limpeza suave, respeitando o equilíbrio natural do couro cabeludo;
- Condicionador (300 ml): auxilia no desembaraço e garante hidratação delicada;
- Manteiga corporal (60 g): oferece hidratação intensa com textura cremosa e rápida absorção;
- Colônia (200 ml): fragrância suave com notas de lavanda, pensada para proporcionar bem-estar.
A Kolene afirma que todos os produtos são aprovados por pediatras, dermatologicamente testados, hipoalergênicos e desenvolvidos para minimizar irritações na pele e nos olhos dos bebês.
