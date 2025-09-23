Kolene lança linha baby com óleo de Baobá e aposta em cuidados para fios cacheados desde a infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nova linha chega ao mercado com fórmulas pensadas para bebês de 0 a 3 anos e tem como objetivo fornecer um produto com alto poder de hidratação

Clique aqui e escute a matéria

A Kolene, marca da Flora conhecida por sua tradição no cuidado de cabelos com curvatura, anunciou o lançamento de Kolene Baby, linha dedicada a crianças de 0 a 3 anos.

A novidade combina ativos naturais e fórmulas desenvolvidas para atender tanto os fios quanto a pele dos pequenos, com destaque para o óleo de Baobá, ingrediente africano com propriedades umectantes e regeneradoras.

De acordo com a marca, o ativo, extraído de sementes da chamada Árvore da Vida, presente em savanas do Zimbábue, Moçambique e Malawi, foi escolhido por ela por sua potência e ancestralidade.

A linha traz ainda a Lavanda, ingrediente já consagrado no universo baby pelo efeito calmante e pelo uso em óleos essenciais.

"Sabemos da importância de um cuidado especial para os cabelos com curvatura desde a primeira infância. Com Kolene Baby, queremos oferecer produtos que respeitam a pele e os fios das crianças, trazendo ingredientes naturais e benefícios reais", afirma Paula Machado, Gerente Executiva de Marketing de Kolene.

Ela destaca que o desenvolvimento da linha foi feito a partir de pesquisas e escuta ativa de mães e pais de bebês com cabelos crespos e cacheados.

“Queríamos entender como a marca poderia, de fato, tornar esse momento mais simples e afetuoso para as famílias. Um dos grandes diferenciais de Kolene Baby é o Óleo de Baobá, extraído da semente da Árvore da Vida nas savanas africanas. É um ingrediente potente, carregado de ancestralidade, ainda pouco explorado no universo baby e isso reforça o nosso propósito e nos diferencia no mercado”, explica.

Os produtos da linha

A coleção é formada por quatro itens principais:

Shampoo (300 ml): promove limpeza suave, respeitando o equilíbrio natural do couro cabeludo;

promove limpeza suave, respeitando o equilíbrio natural do couro cabeludo; Condicionador (300 ml) : auxilia no desembaraço e garante hidratação delicada;

: auxilia no desembaraço e garante hidratação delicada; Manteiga corporal (60 g) : oferece hidratação intensa com textura cremosa e rápida absorção;

: oferece hidratação intensa com textura cremosa e rápida absorção; Colônia (200 ml): fragrância suave com notas de lavanda, pensada para proporcionar bem-estar.

A Kolene afirma que todos os produtos são aprovados por pediatras, dermatologicamente testados, hipoalergênicos e desenvolvidos para minimizar irritações na pele e nos olhos dos bebês.



