Bebê morre na Maternidade da Encruzilhada; recém nascido teve braço quebrado durante parto

Um bebê recém nascido morreu neste sábado (20), na Maternidade da Encruzilhada, em decorrência de uma infecção.

A criança estava na UTI do hospital desde o seu nascimento, no dia 17 deste mês, quando teve dificuldade no momento do parto e acabou tendo o braço direito quebrado.

Uma pessoa da família conta que o bebê tinha uma secreção com manchas pretas na sonda que estava conectada ao seu intestino. De acordo com os médicos, ele desenvolveu uma infecção intestinal.

Os profissionais de saúde afirmaram que realizariam um exame de sangue na criança, para identificar se ele já estava em sepse, entretanto, de acordo com a parente, entregaram o bebê morto e não mostrarm o exame.

A mãe afirma que vários problemas contribuiram com o óbito do bebê, incluindo o braço quebrado. "Disseram que na hora do parto ele teve um fratura no braço. Eu acho que puxaram errado. De 09h53 ele nasceu e só vieram dar conta do braço dele de 23h", contou a mãe.

No atestado de óbito, a causa é confirmada como infecção.

A mãe também contou que flagrou um momento em que o bebê estava com uma luva de látex na boca e afirma que o material foi entregue por alguém da equipe médica, para que o recém nascido usasse como chupeta. "Eles faziam um balãozinho para enganar ele, para ele não chorar", afirmou.

A mulher mora em Itamaracá e quando percebeu que a bolsa estourou, no dia 13 deste mês, deu entrada na maternidade. Com dores e uma pequena dilatação, a mãe contou que foi submetida a um parto normal.

"Eu nunca cheguei a pegar ele no braço, nunca. Eu peguei ele no sábado já sem vida", contou a jovem mãe, que sequer conseguiu amamentar o filho.

O velório do bebê aconteceu na casa dos parentes, em Igarassu. Eles agora aguardam uma resposta da maternidade.



Em nota, o hospital afirma que durante o parte o recém nascido ficou com os braços presos e que a equipe utilizoumanobras apropriadas para a retirada do bebê, mas confirmou a fratura no braço. Logo após o nascimento ela precisou ser reanimada e dias depois apresentou os sinais da infecção.

O hospital reafirma que a equipe médica utilizou as melhores práticas e diretrizes clínicas, com o bjetivo da segurança e da recuperação do paciente.