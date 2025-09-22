Garçonete denuncia estupro em festa de MC's no Jordão
Uma dançarina de brega, de 19 anos de idade, denuncia ter sido vítima de estupro na última sexta-feira (19), depois de uma festa no bairro do Jordão, Jaboatão dos Guararapes.
De acordo com informações, a festa ocorreu na casa de um MC e a jovem decidiu dormir em um dos quartos da casa, porque iria trabalhar como garçonete no dia seguinte.
Como aconteceu
Durante a madrugada, ela conta que foi surpreendida por um outro dançarino, que invadiu o quarto e começou a beijá-la. Ela pediu para que ele parasse com as investidas, entretanto ele continuou até abusar sexualmente da vítima.
"Eu já me acordei com ele em cima de mim querendo me beijar. Eu me assustei e disse para ele que não queria, que eu só queria dormir para ir trabalhar. Ele começou a apalpar meu corpo e eu entrei em desespero porque percebi o que ele ia fazer e não tinha ninguém para me ajudar no momento", afirmou a vítima.
A dançarina conta que empurrou o suspeito, mas ele conseguiu arrancar sua roupa e a violentou. "Ele olhou para mim e disse 'pode gritar, ninguém vai te ouvir'. Ai eu fiquei paralisada e não consegui reagir", contou.
Ela registrou uma conversa com o suspeito, depois do ato, para garantir provas para realizar a denúncia. Em um dos momento é possível ouvir o homem pedindo desculpas pelo ato e afirmando que a mulher tinha "dado esperanças", fomentando a denúncia.
A vítima foi ajudada por uma amiga que também participava da festa, mas tinha saído para comprar bebidas no momento que tudo aconteceu.
Em nota, o suspeito alega que estava na festa, mas nega que houve estupro, afirmando que a vítima teria se interessado por ele. O suspeito ainda contou que possui provas de que o ato foi consensual, realizando também um boletim de ocorrência contra a jovem, afirmando que ela está caluniando.
O caso foi registrado e ela aguarda o resultado das investigações.