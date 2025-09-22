Adolescente de 15 anos foi encontrado em cárcere privado; suspeito também estuprou o menor
Após uma intensa semana de busca, inclusive no IML, a família recebeu informações que direcionaram a polícia ao imóvel onde o adolescente estava
Um adolescente de 15 anos, que estava desaparecido, foi localizado nesta segunda-feira (22) no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, em situação de cárcere privado.
Na última segunda-feira (15), a família da vítima registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do menino. Após uma intensa semana de busca, inclusive no IML, a família recebeu informações que direcionaram a polícia ao imóvel onde o adolescente estava.
O menor foi abusado sexualmente, de acordo com a polícia. A mãe trouxe mais detalhes sobre o desaparecimento: "Ele foi para o shopping e lá ele viu esse senhor, que pegou no braço dele e falou para ele não se movimentar e nem fazer nada, e levou ele para essa casa".
De acordo com informações do adolescente, repassadas pela mãe, o suspeito, de 49 anos de idade, agredia a vítima antes de cometer os abusos sexuais.
A polícia foi até o local, entretanto o menino estava encarceirado no primeiro andar da casa, por isso os agentes não o viram. Depois que a polícia foi embora, o homem libertou o adolescente.
O suspeito permitia que o menor tivesse acesso às redes sociais, mas sempre sob supervisão, para que ele não revelasse a sua localização para a família ou polícia.
"Eu espero que ele pague pelo que fez. Eu não sei quais outros tipos de crime ele cometeu, mas meu filho disse que ele usa uma tornozeleira eletrônica porque abusou do enteado e bateu na pessoa", contou a mãe.
O pai, que trabalha viajando, contou que o adolescente está visivelmente abatido: "Ele está com medo. Ele me falou 'pai eu queria ir embora , mas ele não deixou'"
O homem foi autuado e segue na delegacia do município, prestando depoimento.