Criança é agredida pela mãe com colher quente e chicotadas em Jaboatão dos Guararapes

A mulher contou que as agressões foram motivadas porque o menino pegou um dinheiro escondido da irmã e o utilizou para comprar pripoca e confeitos

Uma mulher de 38 anos de idade foi presa netsa sexta-feira (19), acusada de torturar o próprio filho, no bairro Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

O menino de apenas 10 anos de idade, tinha vários ferimentos pelo corpo, principalmente nas mãos e nos pés, marcas de queimaduras causadas por colheres e ovos quentes, além de chicotadas com fios. Ele está internado no Hospital da Restauração, no Recife.

Na delegacia, a mulher contou que as agressões foram motivadas porque o menino pegou um dinheiro escondido da irmã e o utilizou para comprar pripoca e confeitos.

Como aconteceu?

O menino foi levado ao conselho tutelar de Prazeres por populares, que observaram a situação e se compadeceram do menor. O conselheiro tutelar socorreu o menino imediatamente e no caminho ele relatou que a autora das violências havia sido sua própria mãe.

"No caminho ele relatou que a mãe pediu para que o irmão dele, um adolescenete de 15 anos, esquentar uma colher porque ele havia pego um dinheiro, que ele não soube especificar o valor", contou o conselheiro.

O menino foi socorrido para o Hospital Geral de Prazeres, onde recebeu os primeiros socorros. De acordo com o conselheiro, o menino sentia muita dor na palma das mãos e colocava a mão na água para aliviar. Devido à gravidade das queimaduras, ele precisou ser levado ao Hospital da Restauração.

Violência

A mãe foi levada para a DPCA de Prazeres, onde afirmou aos policiais que o menino pegou o dinheiro referente a pensão de uma outra filha, de 17 anos. Quando a menina percebeu o sumiço do dinheiro, contou a mãe, que logo foi questionar a criança.



A mulher perguntou se ele preferia uma "pisa" ou ovo quente nas mãos e o menino escolheu a segunda opção. Ela cozinhou um ovo, aqueceu uma colher e deu início às seções de tortura.

Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tortura e os dois filhos adolescentes também foram autuados pelo ato equivalente, pois segundo o entendimento da delegada, eles também participaram das ações. Os menores foram entregues à familiares e o menino de 10 anos está sob a proteção do conselho tutelar.

"A mãe alega que não maltratava os filhos e que nesse momento de desespero praticou o ato bárbaro. Foi uma coisa premeditada, porque ela pegou a colher, colocou no fogo e foi queimando a criança", contou Hugo Mota, conselheiro tutelar.

O menino pulou o muro da casa em desespero e a população o acolheu. "A população deve estar atenta a determinadas situações, estar sempre observando as crianças na rua. Se ver alguma coisa diferente, denuncie, não precisa se identificar, basta ligar no disque 100", concluiu o conselheiro.

Em um outro momento, o menino também foi queimado por uma chapinha, alimentando a hipótese de que o crime de tortura era frequente.