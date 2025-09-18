Recife e Jaboatão oferecem cursos gratuitos em criatividade, tecnologia e empreendedorismo; veja como se inscrever
Os cursos são executados pelo Instituto MeMaker, organização que já impactou mais de duas mil pessoas e atua com foco na inclusão produtiva de jovens
As cidades do Recife e de Jaboatão dos Guararapes estão com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de criatividade, inovação e empreendedorismo.
As iniciativas são executadas em parceria com o Instituto MeMaker, organização que já impactou mais de duas mil pessoas e atua com foco na inclusão produtiva de jovens, por meio do acesso à educação tecnológica e oportunidades de geração de renda.
“Desde o início, nossa missão tem sido ampliar o acesso à cultura e à educação tecnológica, formando integralmente jovens em situação de vulnerabilidade e preparando-os para o mercado de trabalho — o que chamamos de inclusão produtiva", afirma Monica Bouqvar, fundadora e diretora da instituição.
"Hoje, já acompanhamos histórias inspiradoras de ex-alunos que começaram no MeMaker e hoje atuam em empresas de referência nas áreas de tecnologia e educação”, afirma Monica Bouqvar, fundadora e diretora da instituição", completa.
Oficina gratuita no Recife
No Recife, a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional abriu 20 vagas para a oficina Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo, voltada a jovens de 16 a 20 anos. As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro, na plataforma GO Recife, acessível pelo Conecta Recife ou diretamente pelo site: https://gorecife.recife.pe.gov.br.
As aulas acontecerão de 29 de setembro a 29 de outubro, no Desenvolve Recife Sul, localizado em Boa Viagem. Novas turmas também estão previstas para os meses de novembro e dezembro.
A metodologia aplicada é reconhecida por integrar expressões artísticas, criatividade e tecnologia, com atividades práticas (mão na massa), e projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco em meio ambiente, justiça climática e inclusão social.
“Contar com parcerias como a que temos com o Instituto MeMaker é essencial para qualificarmos ainda mais pessoas na nossa cidade. Integrar arte e tecnologia para promover inclusão social com responsabilidade ambiental é algo que nos move. Esperamos impactar e fazer a diferença na vida de quem acreditar nesse projeto conjunto", afirmou Isabella de Roldão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife.
Jaboatão abre inscrições para oficinas de criatividade e robótica
Em Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação, Empreendedorismo e Juventude está apoiando a realização de cursos gratuitos nas áreas de Expressão Criativa e Introdução à Robótica, ofertados por meio do programa Connecta+ do Instituto MeMaker, também voltados para jovens de 16 a 20 anos interessados em tecnologia e inovação.
As oficinas são presenciais e acontecem no espaço Ária Social, no bairro de Piedade, e as inscrições estão disponíveis no link: https://tr.ee/jE8gkg7K7y.
Serão formadas duas turmas entre setembro e outubro:
Turma 1: de 29/09 a 29/10, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h
Turma 2: de 30/09 a 30/10, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h
"Somos muito gratas por esse apoio na divulgação das novas turmas e saímos da reunião extremamente animadas com a possibilidade de fortalecer essa colaboração e expandir nossas ações junto às Secretarias em 2026", destacou a coordenadora do Programa Connecta+ do Instituto MeMaker, Tina Olofsson.
"São possibilidades como essas que buscamos junto às instituições de formação e qualificação, como Sebrae, SENAI, entre outras. Nossas equipes trabalham para ampliar o número de cursos voltados à população economicamente ativa, que está na expectativa de se capacitar. Em nome da administração, agradeço essa parceria com o Instituto MeMaker e o Ária Social", afirmou o prefeito Mano Medeiros.