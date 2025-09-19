Mãe registra boletim após suspeito tocar filha de 5 anos dentro de casa
Menina de 5 anos teria sido vítima de abuso por conhecido; mãe registrou boletim, vizinhos relataram comportamento suspeito e aguardam justiça
Uma menina de 5 anos foi supostamente vítima de atos de importunação sexual praticados por um homem conhecido da família dentro da própria residência. A mãe registrou boletim de ocorrência e o suspeito é procurado.
O relato da mãe
Ainda muito abalada, a mãe da menina chora ao lembrar do ocorrido.
"Toda vez que eu fecho meus olhos eu lembro daquela cena nojenta que eu vi e eu não pude fazer nada pela minha filha, eu não pude fazer nada por ela, eu fui matar ele, eu não pude fazer nada, nada, nada, isso tá me massacrando, porque ele tá por aí ainda e nada aconteceu."
A feirante relatou que o suspeito é um conhecido que costumava frequentar a casa da família e que estava no imóvel quando o homem chegou. A mãe contou que se escondeu no quarto e flagrou o suspeito "tocando na filha dela, de apenas 5 anos de idade."
Ela descreveu a sequência: "Aí meu pai pediu a ele pra ele vir aqui e me chamar. Aí meu pai deu a chave a ele e quando eu escutei o portão abrir, imediatamente eu corri, aquele negócio disse a mim, vai, se esconde, que é pra tu ver como é que ele vai agir quando vocês não estão em casa."
Descrição do ocorrido
Segundo o relato da mãe, o suspeito teria agido diretamente contra a criança. Ela relatou que o suspeito tocou a filha, que estava sem roupas, e que ao flagrar a ação ela tentou filmar, mas não conseguiu. Em seguida disse ter ido em cima do homem e pegado uma faca para defendê-la.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Um boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas; a investigação foi iniciada pela autoridade competente e a família aguarda diligências e a localização do suspeito.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.