SDS conclui processo disciplinar com punição de PMs do Bope acusados de executar dois homens em comunidade do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Policiais ainda podem responder a outro procedimento disciplinar caso sejam condenados a penas na Justiça comum que envolvam prisão

Clique aqui e escute a matéria

A Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou, nesta quinta-feira (18), que concluiu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) acusados de invadir uma casa e executar dois homens na comunidade do Detran, na Iputinga, no Recife, em novembro de 2023.

Segundo a SDS, o procedimento "resultou em punições disciplinares aplicadas de acordo com o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco (Lei nº 11.817/2000)". O tipo de punição não foi detalhado pela secretaria.

A pasta informou ainda que, caso os policiais sejam condenados na Justiça comum a penas que envolvam prisão, eles poderão responder novamente a processo disciplinar específico (Conselho de Disciplina).

O que diz a Justiça?

No dia 16 de junho deste ano, Justiça decidiu que os réus iriam a júri popular, mas a defesa recorreu ao pedido. Em nota enviada ao JC, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), informou que, nesta quinta-feira (18), os autos foram enviados para o 2° Grau para julgamento dos recursos, e caso a pronúncia seja mantida, será escolhida uma data para o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri.

Relembre o caso

No dia 20 de novembro de 2023, dois homens foram mortos durante uma ação de policiais militares do Bope. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os efetivos arrombam a porta da casa e depois saem carregando um corpo enrolado num lençol.

As vítimas, Bruno Henrique Vicente da Silva e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, chegaram a ser levadas para a UPA da Caxangá, mas não resistiram aos ferimentos.

Os militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se apresentaram na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e relataram que os homens teriam reagido à abordagem.

Porém, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar analisou as imagens da câmera de segurança e identificou que versão não batia com a dos militares. Eles foram autuados em flagrante pelo crime militar de violação de domicílio.