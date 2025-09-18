SDS conclui processo disciplinar com punição de PMs do Bope acusados de executar dois homens em comunidade do Recife
Policiais ainda podem responder a outro procedimento disciplinar caso sejam condenados a penas na Justiça comum que envolvam prisão
A Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou, nesta quinta-feira (18), que concluiu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) acusados de invadir uma casa e executar dois homens na comunidade do Detran, na Iputinga, no Recife, em novembro de 2023.
Segundo a SDS, o procedimento "resultou em punições disciplinares aplicadas de acordo com o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco (Lei nº 11.817/2000)". O tipo de punição não foi detalhado pela secretaria.
A pasta informou ainda que, caso os policiais sejam condenados na Justiça comum a penas que envolvam prisão, eles poderão responder novamente a processo disciplinar específico (Conselho de Disciplina).
O que diz a Justiça?
No dia 16 de junho deste ano, Justiça decidiu que os réus iriam a júri popular, mas a defesa recorreu ao pedido. Em nota enviada ao JC, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), informou que, nesta quinta-feira (18), os autos foram enviados para o 2° Grau para julgamento dos recursos, e caso a pronúncia seja mantida, será escolhida uma data para o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri.
Relembre o caso
No dia 20 de novembro de 2023, dois homens foram mortos durante uma ação de policiais militares do Bope. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os efetivos arrombam a porta da casa e depois saem carregando um corpo enrolado num lençol.
As vítimas, Bruno Henrique Vicente da Silva e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, chegaram a ser levadas para a UPA da Caxangá, mas não resistiram aos ferimentos.
Os militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se apresentaram na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e relataram que os homens teriam reagido à abordagem.
Porém, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar analisou as imagens da câmera de segurança e identificou que versão não batia com a dos militares. Eles foram autuados em flagrante pelo crime militar de violação de domicílio.