Flávio Ricco: Vender horário não é e nunca foi um bom negócio na TV

A maioria dos horários da grade encontra-se nas mãos de concessionários, sem qualquer perspectiva de nada diferente. Confira na coluna desta quinta

Por Flávio Ricco Publicado em 18/09/2025 às 0:00
Camila Galetti e Pamela Domingues comandam o "Mulheres" na TV Gazeta
Camila Galetti e Pamela Domingues comandam o "Mulheres" na TV Gazeta - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Band, enquanto teve condições, foi uma TV que sempre soube se colocar muito bem e ganhar o respeito de todos pela qualidade da sua programação.

Inúmeros dos seus feitos no jornalismo e as conquistas esportivas, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, entraram para a história.

Ainda hoje, algumas dessas produções próprias, especialmente entre a manhã e tarde, conseguem se destacar e fazer diferença, a ponto de até brigar pela terceira colocação com o SBT no Ibope.

Mas para a Band reunir condições de competir melhor serão necessários uns dois ou três movimentos de grade, impossíveis nesta altura por causa da quantidade de horários comprometidos.

E se, na Band, este se apresenta como o maior dos problemas, ao se olhar ao lado enxerga-se uma Rede TV! em situação ainda pior.

Aliás, põe pior nisso! A maioria dos horários da grade encontra-se nas mãos de concessionários, sem qualquer perspectiva de nada diferente.

Em todo este cenário, por incrível que pareça, a TV Gazeta é quem aparece, agora sob nova direção, ao menos com o desejo de buscar melhores perspectivas e se recuperar da trágica terceirização a que foi vítima nos últimos tempos.

Por enquanto, ou pelos próximos tempos, diante de um quadro que não é nada auspicioso, tudo deverá continuar exatamente do jeito que está.

TV Tudo

Não tem outra

O apelo para a venda de horários apenas atesta a incapacidade dessas TVs em não saber produzir e também não conseguir comercializar aquilo que existe nas suas prateleiras.

Só por isso recorrem à terceirização para poder fechar as suas contas.

Só que aí

Hoje, considerando a TV de São Paulo, quatro delas transmitem programas da Igreja Universal nas madrugadas – Rede TV!, Gazeta, Band e Record. Apenas SBT e Globo que não.

Se este horário é tão ruim, por que a igreja investe tão alto nele? Ou será que são só os seus fiéis que ficam acordados?

Homenageado

Reginaldo Faria e Régis Faria, dupla do longa “Perto do Sol é Mais Claro”, nos bastidores do Inffinito Brazilian Film Festival, que encerrou em Miami e homenageou Reginaldo.

Segundo dizem, o experiente ator está na mira de Walcyr Carrasco para nova novela na Globo.

Crédito: Toddy Holland
Reginaldo e seu filho, cineasta Régis Faria - Crédito: Toddy Holland

Musical

A Jovem Pan vai transmitir o show do grupo italiano 40 FINGERS, conhecido por suas releituras do rock, do pop e de trilhas sonoras marcantes.

O show será exibido na virada de sábado (20) para domingo (21), como prévia da aguardada vinda do quarteto, em sua primeira vez no Brasil.

Posso dizer?

Desde que o seu nome foi anunciado, a decisão da Michelle Barros em aceitar “A Fazenda” é vista como um tiro no pé. Que não soube administrar a carreira.

Espera aí. A vida é dela e ela já é suficientemente madura para decidir o que, para a sua vida, pode ser melhor ou não. Depois tem outra: os boletos, de todos nós mortais, não param de chegar.

Nova ordem

Na reunião de terça-feira, quando foi comunicada a saída de Otaviano Costa do “Melhor da Noite”, também foi passada outra informação para a equipe.

O programa voltará a fazer pautas que não sejam voltadas apenas ao entretenimento e universo de famosos.

E outra

Se houver consenso, Otaviano poderá deixar o “Melhor da Noite” até mesmo antes da data combinada: 31 de outubro.

A prioridade é acelerar, o quanto antes, quem irá substituí-lo. Pâmela Lucciola em ritmo de aquecimento.

Momento de avaliação

Terminaram as gravações de “O Senhor e a Serva”, nova série da Record, com Dudu Pelizzari e Nathalia Florentino.

Agora, momento para avaliação do que foi feito nesta temporada e pensar nos lançamentos de 2026.

A definir

Isso significa que a intenção de ressuscitar o projeto “Todas as Garotas em Mim” não será para tão já.

Talvez no ano que vem ou, em uma edição menor, apenas para o digital.

Perrengue

O inferno astral da Maria de Fátima, Bella Campos, em “Vale Tudo”, agora inclui um ônibus lotado. Grávida, ela não consegue sentar e ainda escuta ironias.

As cenas têm a participação de Wanderson Trindade, que, em breve, também será visto na série “Ângela Diniz – Assassinada e Condenada”, da HBO Max.

Arquivo Pessoal
Wanderson Trindade e Bella Campos - Arquivo Pessoal

Bate – Rebate

  • Com Vanessa Goulartt, Ricardo Monastero, Marta Volpiani e Ernando Tiago, sob direção de Jacques Lagôa, a comédia “Até Que a Morte nos Enlace” viaja pelo interior de São Paulo...
  • Boituva e Tatuí vão receber a produção.
  • O Canal Like exibe domingo, via Claro tv+, Samsung TV Plus e TCL, uma entrevista de Flávia Guerra com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon...
  • ... Em pauta, a estreia da quarta temporada da série “The Morning Show”...
  • ... Que acompanha os bastidores e os desafios do jornalismo televisivo.
  • Ingrid Zavarezzi e Vitor de Oliveira comandam o curso online “Da ideia à tela – Oficina de Novelas e Séries”, a partir de 4 de outubro.
  • O Times Brasil CNBC vai movimentar mais de 30 profissionais na cobertura da Cop30, diretamente de Belém.
  • SBT continua em processo de reestruturação em São Paulo...
  • ... Nesta semana, marcenaria e pintura afetadas.
  • Como se constata já nesse início de trabalho, Adriane Galisteu conduz com maestria a “Fazenda17”.
  • A Globo pediu o registro da marca “Socorro! Minha Babá Tirou Férias”.

C´est fini

Dentro do rodízio combinado, Mariana Becker volta às reportagens da F1 neste fim de semana, no Grande Prêmio do Azerbaijão.

A Band, sábado, às 8h30, mostra o treino classificatório. No domingo, a cobertura começa às 7h.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

