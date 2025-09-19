Suspeitas de torturar mulher no Cabo de Santo Agostinho são presas; motivação seria ciúmes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os vizinhos conseguiram ouvir a confusão, cessaram a briga e chamaram a polícia militar, que conduziu as três mulheres para a delegacia do município

Uma funcionária pública municipal, de 41 anos, teve a casa invadida e foi agredida na noite da quinta-feira (18), no Cabo de Santo Agostinho por três mulheres.

Segundo informações, a violência foi motivada por ciúmes e duas das agressoras ameaçaram a vítima de morte com uma faca.



A vítima teve tufos de cabelo arrancados e conta que não conhecia nenhuma das três agressoras. "Eu geralmente descanso um pouco quando chego do trabalho. No momento que eu deitei para descansar, eu escutei os barulhos e quando eu vi elas já estavam na porta do meu quarto", contou a funcionária pública.

As mulheres iniciaram as agressões e momentos depois, duas pegaram uma faca na cozinha da casa e foram em direção à vítima. Por sorte, uma das mulheres, que estava gravando um vídeo, impediu as outras.

Uma das suspeitas acusou a funcionária pública de ter mantido um caso com o marido dela, tentando justificar a violência. "Eu não tenho um caso com o marido dela, conheço, é meu amigo, mas não tenho um caso com ele", afirmou a vítima.

Os vizinhos conseguiram ouvir a confusão e foram até o local, cessando a briga e chamando a polícia militar, que conduziu as três mulheres para a delegacia do município. Elas foram autuadas em flagrante.

"Em suma, foram quatro tipos penais, que já foram qualificados em: lesão corporal, pois a vítima está sofrendo bastante com as marcas e dores no corpo, a invasão de propriedade, pois invadiram a casa da vítima, a ameaça de morte com a utilização de material perfuro cortante e o dano, porque a casa foi completamente depredada", contou Reginaldo Rufino, advogado da vítima.

O vídeo gravado durante as agressões foi anexado ao boletim de ocorrência. A secretaria da mulher do Cabo de Santo Agostinho presta auxílio à vítima.