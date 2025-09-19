fechar
Notícias | Notícia

Suspeitas de torturar mulher no Cabo de Santo Agostinho são presas; motivação seria ciúmes

Os vizinhos conseguiram ouvir a confusão, cessaram a briga e chamaram a polícia militar, que conduziu as três mulheres para a delegacia do município

Por Zayra Pereira Publicado em 19/09/2025 às 21:10
Imagem de ferimento em mulher agredida no Cabo de santo Agostinho
Imagem de ferimento em mulher agredida no Cabo de santo Agostinho - Reprodução

Uma funcionária pública municipal, de 41 anos, teve a casa invadida e foi agredida na noite da quinta-feira (18), no Cabo de Santo Agostinho por três mulheres.

Segundo informações, a violência foi motivada por ciúmes e duas das agressoras ameaçaram a vítima de morte com uma faca.

A vítima teve tufos de cabelo arrancados e conta que não conhecia nenhuma das três agressoras. "Eu geralmente descanso um pouco quando chego do trabalho. No momento que eu deitei para descansar, eu escutei os barulhos e quando eu vi elas já estavam na porta do meu quarto", contou a funcionária pública.

As mulheres iniciaram as agressões e momentos depois, duas pegaram uma faca na cozinha da casa e foram em direção à vítima. Por sorte, uma das mulheres, que estava gravando um vídeo, impediu as outras.

Uma das suspeitas acusou a funcionária pública de ter mantido um caso com o marido dela, tentando justificar a violência. "Eu não tenho um caso com o marido dela, conheço, é meu amigo, mas não tenho um caso com ele", afirmou a vítima.

Os vizinhos conseguiram ouvir a confusão e foram até o local, cessando a briga e chamando a polícia militar, que conduziu as três mulheres para a delegacia do município. Elas foram autuadas em flagrante.

"Em suma, foram quatro tipos penais, que já foram qualificados em: lesão corporal, pois a vítima está sofrendo bastante com as marcas e dores no corpo, a invasão de propriedade, pois invadiram a casa da vítima, a ameaça de morte com a utilização de material perfuro cortante e o dano, porque a casa foi completamente depredada", contou Reginaldo Rufino, advogado da vítima.

O vídeo gravado durante as agressões foi anexado ao boletim de ocorrência. A secretaria da mulher do Cabo de Santo Agostinho presta auxílio à vítima.

