Barba de respeito: 4 dicas para deixar os fios mais fortes e brilhantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com essas dicas simples, você pode deixar a sua barba mais forte, cheia de vida e com um brilho natural que mostra que você cuida de si

Clique aqui e escute a matéria

Cuidar da barba já deixou de ser moda para se tornar parte da rotina de muitos homens que valorizam o estilo, a autoestima e o bem-estar.

Mas conquistar uma barba forte, cheia e com aquele brilho saudável não acontece por acaso – exige atenção e alguns cuidados específicos.

Se você quer sair da aparência ressecada ou falhada e alcançar uma barba de respeito, confira essas 4 dicas essenciais para fortalecer os fios e deixar sua barba com brilho de dar inveja:

1. Aposte em uma boa rotina de limpeza

Assim como o cabelo, a barba acumula oleosidade, sujeira e poluição ao longo do dia. Lavar apenas com o mesmo shampoo do cabelo não é o ideal. Use um shampoo específico para barba, que limpa sem ressecar e ajuda a manter os fios hidratados e o couro facial saudável.

Dica bônus: Lave a barba com água morna – água quente demais pode ressecar os fios.

2. Hidrate com óleo para barba

O segredo para o brilho está na hidratação. Os óleos para barba são ricos em nutrientes e promovem maciez, brilho natural e alinhamento dos fios. Além disso, muitos possuem aromas agradáveis e ajudam a combater a coceira.

Use diariamente após o banho, com a barba ainda levemente úmida.

3. Alimente-se bem (e beba água!)

Você leu certo: uma barba saudável também vem de dentro. A falta de vitaminas, proteínas e água pode enfraquecer os pelos do rosto. Alimentos ricos em biotina, zinco, ômega 3 e vitamina E ajudam no crescimento e na resistência dos fios.

Invista em ovos, castanhas, peixes e vegetais verdes escuros.

4. Penteie a barba com frequência

Pentear a barba diariamente ativa a circulação da pele no rosto, ajuda a distribuir os óleos naturais e evita que os fios encravem. Prefira pentes de madeira, que reduzem o frizz e a estática.

E nada de puxar ou pentear com força – o movimento deve ser firme, mas suave.