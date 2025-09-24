3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso
Descubra quais óleos naturais podem dar brilho, maciez e proteção ao seu cabelo liso sem pesar nos fios. Essas dicas são valiosas para o seus fios
Clique aqui e escute a matéria
Mesmo os cabelos lisos – especialmente os finos – podem se beneficiar muito de óleos naturais, desde que escolhidos e usados da forma correta. Eles ajudam a evitar pontas duplas, ressecamento e perda de brilho.
Veja agora 3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso:
1. Óleo de Argan
O "ouro líquido" do Marrocos é rico em antioxidantes e vitamina E. Deixa os fios lisos mais brilhantes, sem pesar ou deixar aspecto oleoso.
2. Óleo de Semente de Uva
Leve e de rápida absorção, é ideal para cabelos lisos e finos. Nutre sem pesar e ainda protege os fios do calor térmico.
3. Óleo de Camélia (ou óleo de Tsubaki)
Tradicionalmente usado no Japão, é excelente para alisar, nutrir e dar brilho ao cabelo liso. Também ajuda a proteger os fios contra a poluição e o frizz.
Como usar:
Use algumas gotas no comprimento e pontas, sempre com moderação. Também pode ser misturado à máscara de hidratação para um tratamento intensivo.