3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso

Descubra quais óleos naturais podem dar brilho, maciez e proteção ao seu cabelo liso sem pesar nos fios. Essas dicas são valiosas para o seus fios

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 9:40
Mulher penteando os cabelos molhados
Mulher penteando os cabelos molhados - Igor Pukhnatyy/iStock

Mesmo os cabelos lisos – especialmente os finos – podem se beneficiar muito de óleos naturais, desde que escolhidos e usados da forma correta. Eles ajudam a evitar pontas duplas, ressecamento e perda de brilho.

Veja agora 3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso:

1. Óleo de Argan

O "ouro líquido" do Marrocos é rico em antioxidantes e vitamina E. Deixa os fios lisos mais brilhantes, sem pesar ou deixar aspecto oleoso.

2. Óleo de Semente de Uva

Leve e de rápida absorção, é ideal para cabelos lisos e finos. Nutre sem pesar e ainda protege os fios do calor térmico.

3. Óleo de Camélia (ou óleo de Tsubaki)

Tradicionalmente usado no Japão, é excelente para alisar, nutrir e dar brilho ao cabelo liso. Também ajuda a proteger os fios contra a poluição e o frizz.

Como usar:

Use algumas gotas no comprimento e pontas, sempre com moderação. Também pode ser misturado à máscara de hidratação para um tratamento intensivo.

