Cabelos saudáveis: 4 dicas para lavar os fios sem ressecá-los

Seguindo essas práticas simples, você garante cabelos limpos, macios e saudáveis, mantendo a hidratação natural dos fios e prevenindo o ressecamento

Por Guilherme Gusmão Publicado em 26/09/2025 às 17:34
Mulher lavando o cabelo
Mulher lavando o cabelo - Nedza/iStock

Lavar o cabelo parece uma tarefa simples, mas a forma como fazemos pode determinar a saúde e a beleza dos fios. Água muito quente, produtos inadequados ou excesso de shampoo podem deixar os cabelos ressecados e sem brilho.

Confira 4 dicas essenciais para lavar os fios sem ressecá-los:

1. Prefira água morna ou fria

Água quente remove a oleosidade natural do cabelo, deixando os fios secos e quebradiços. Lave os fios com água morna e finalize com um jato frio para selar as cutículas e aumentar o brilho.

2. Escolha o shampoo certo

Shampoos muito agressivos podem ressecar os cabelos. Prefira produtos suaves e específicos para o seu tipo de fio — sejam lisos, ondulados, cacheados ou quimicamente tratados. Evite lavar o cabelo todos os dias, pois isso também aumenta o ressecamento.

3. Aplique condicionador corretamente

O condicionador deve ser aplicado do comprimento às pontas, nunca na raiz. Ele ajuda a repor a hidratação perdida durante a lavagem e facilita o desembaraço, evitando quebra e frizz.

4. Evite esfregar os fios com força

Ao lavar, massageie o couro cabeludo suavemente com as pontas dos dedos. Após o banho, seque os fios com uma toalha delicadamente, sem esfregar, para reduzir o frizz e o ressecamento.

