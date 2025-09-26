Cabelos saudáveis: 4 dicas para lavar os fios sem ressecá-los
Seguindo essas práticas simples, você garante cabelos limpos, macios e saudáveis, mantendo a hidratação natural dos fios e prevenindo o ressecamento
Lavar o cabelo parece uma tarefa simples, mas a forma como fazemos pode determinar a saúde e a beleza dos fios. Água muito quente, produtos inadequados ou excesso de shampoo podem deixar os cabelos ressecados e sem brilho.
Confira 4 dicas essenciais para lavar os fios sem ressecá-los:
1. Prefira água morna ou fria
Água quente remove a oleosidade natural do cabelo, deixando os fios secos e quebradiços. Lave os fios com água morna e finalize com um jato frio para selar as cutículas e aumentar o brilho.
2. Escolha o shampoo certo
Shampoos muito agressivos podem ressecar os cabelos. Prefira produtos suaves e específicos para o seu tipo de fio — sejam lisos, ondulados, cacheados ou quimicamente tratados. Evite lavar o cabelo todos os dias, pois isso também aumenta o ressecamento.
3. Aplique condicionador corretamente
O condicionador deve ser aplicado do comprimento às pontas, nunca na raiz. Ele ajuda a repor a hidratação perdida durante a lavagem e facilita o desembaraço, evitando quebra e frizz.
4. Evite esfregar os fios com força
Ao lavar, massageie o couro cabeludo suavemente com as pontas dos dedos. Após o banho, seque os fios com uma toalha delicadamente, sem esfregar, para reduzir o frizz e o ressecamento.