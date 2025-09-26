fechar
Cabelo | Notícia

5 dicas infalíveis para evitar o ressecamento do cabelo cacheado

Seguindo essas cinco dicas maravilhosas, os cachos ficam mais saudáveis, brilhantes e definidos, prontos para arrasar em qualquer ocasião

Por Guilherme Gusmão Publicado em 26/09/2025 às 14:56
Imagem de mulher com cabelos cacheados.
Imagem de mulher com cabelos cacheados. - Reprodução/iStock

Cabelos cacheados têm beleza única, mas também exigem cuidados especiais para manter a hidratação e o brilho natural.

O ressecamento é um dos maiores desafios, mas com alguns hábitos simples, é possível manter os cachos saudáveis e definidos. Confira 5 dicas essenciais:

1. Invista em hidratação regularmente

A hidratação é a base para cabelos cacheados. Máscaras ricas em óleos naturais, manteigas vegetais e proteínas ajudam a repor a água e os nutrientes perdidos, evitando fios ressecados e quebradiços. Faça hidratação pelo menos uma vez por semana.

2. Use shampoo suave e sem sulfato

Shampoos agressivos retiram a oleosidade natural dos cachos, contribuindo para o ressecamento. Opte por produtos suaves, sem sulfatos, que limpam sem agredir e mantêm os fios nutridos.

3. Evite o excesso de calor

Secadores, chapinhas e babyliss podem danificar os fios se usados em excesso. Prefira secar ao ar livre ou utilizar um difusor em temperatura baixa. Se o uso do calor for inevitável, aplique sempre um protetor térmico.

4. Aposte em finalizadores nutritivos

Creme para pentear, leave-in e óleos capilares ajudam a selar a hidratação, reduzir o frizz e manter os cachos definidos. Produtos com óleo de argan, manteiga de karité ou óleo de coco são excelentes aliados.

5. Evite lavagens diárias

Lavar os cachos todos os dias retira os óleos naturais do cabelo, provocando ressecamento. O ideal é lavar de 2 a 3 vezes por semana, ajustando conforme a necessidade do seu fio.

