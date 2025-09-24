fechar
Beleza | Notícia

Ressecou? Nunca mais! 4 dicas para evitar o ressecamento da barba

Com a rotina certa e os produtos adequados, você pode transforma uma barba áspera e sem vida em um verdadeiro destaque do seu visual

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 6:54
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A barba é um dos maiores símbolos de estilo e personalidade masculina, mas, para mantê-la impecável, é preciso mais do que deixar os fios crescerem. Um dos problemas mais comuns – e muitas vezes ignorado – é o ressecamento da barba.

Fios ásperos, pontas espigadas, coceira e aparência opaca são sinais claros de que sua barba está pedindo socorro.

A boa notícia? Com alguns cuidados simples, é possível reverter esse quadro e manter a barba macia, hidratada e com brilho natural.

A seguir, confira 4 dicas essenciais para evitar o ressecamento da barba:

1. Lave com o produto certo

Usar o mesmo shampoo do cabelo na barba pode parecer prático, mas é um erro comum. Produtos capilares convencionais tendem a ser mais agressivos e retiram a oleosidade natural do rosto, ressecando os fios faciais.

O que fazer? Use um shampoo específico para barba, que limpa sem ressecar e mantém o equilíbrio natural da pele do rosto.

2. Hidrate com óleo ou balm para barba

A hidratação é o passo mais importante para evitar o ressecamento. Óleos e balms para barba são formulados para nutrir profundamente os fios, devolver a maciez e deixar a barba com um aspecto saudável e alinhado.

Dica de ouro: Aplique o produto após o banho, com a barba ainda levemente úmida, para melhor absorção.

3. Evite lavar com água quente

A água quente remove a oleosidade natural da pele e da barba, deixando os fios secos e quebradiços. Além disso, pode irritar a pele do rosto, causando coceira e descamação.

O ideal: Lave com água fria ou morna, que limpa sem agredir.

4. Alimente-se bem e beba água

A saúde da barba também vem de dentro para fora. Uma dieta pobre em nutrientes ou a desidratação impactam diretamente na qualidade dos fios, que podem ficar mais secos, fracos e quebradiços.

Consuma alimentos ricos em vitaminas A, C, E, ômega 3 e biotina. E não se esqueça: hidratação começa com água.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Barba de respeito: 4 dicas para deixar os fios mais fortes e brilhantes
Beleza masculina

Barba de respeito: 4 dicas para deixar os fios mais fortes e brilhantes
Casal louco para ter filhos promete movimentar Três Graças
Bárbara Reis

Casal louco para ter filhos promete movimentar Três Graças

Compartilhe

Tags