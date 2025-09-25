fechar
4 segredos para quem deseja um cacho com brilho e sem peso

Com esses quatro segredos, seu cabelo cacheado vai refletir saúde, definição e muito brilho, sem perder o movimento e a naturalidade

Por Guilherme Gusmão Publicado em 25/09/2025 às 13:45
Mulher com cabelo cacheado
Mulher com cabelo cacheado - iStock

Por muito tempo, quem tem cabelo cacheado acreditou que o brilho era exclusividade dos fios lisos. Isso já ficou no passado. Hoje sabemos: cachos bem cuidados brilham e muito. O desafio está em manter esse brilho sem perder a leveza.

Abaixo, reunimos 4 segredos essenciais para você conquistar cachos luminosos, definidos e com movimento natural, sem aquele aspecto pesado ou engessado.

1. Menos produto, mais leveza: finalize com cremes leves e inteligentes

O exagero de creme na hora da finalização é um dos erros mais comuns. Ele até pode controlar o frizz no início, mas com o tempo deixa os fios pesados, opacos e com aquele aspecto de "acúmulo".

Como fazer melhor:

  • Use finalizadores leves, como gel-cremes ou leave-ins fluídos;
  • Aposte em ativos como babosa (aloe vera), óleo de argan em baixa concentração, d-pantenol e extratos vegetais;
  • Aplique o produto com o cabelo bem molhado e em pequenas quantidades — vá ajustando conforme o volume e porosidade do seu fio.

2. Nutrição com óleos vegetais certos 

Óleos são aliados do brilho, mas nem todos servem para quem quer leveza. Os mais pesados podem deixar o cabelo murcho, sem definição e até engordurado.

O que usar:

  • Óleo de jojoba – sebo-like, super leve;
  • Óleo de argan puro – nutritivo e com alto poder de brilho;
  • Óleo de semente de uva – ideal para fios finos.

Aplique nos fios secos e deixe agir por pelo menos 1 hora. Depois, retire com shampoo suave.

3. Finalização com técnica, não força

O brilho vem da definição e da selagem dos fios. Se você aplica produto sem técnica, pode criar frizz ou deixar resíduos.

Técnicas que funcionam:

  • Fitagem leve: separa os fios em fitas com os dedos, realçando a curvatura;
  • Praying hands: deslize o produto com as mãos em “oração” para espalhar sem fricção;
  • Amasse os fios de baixo para cima ao final para ativar os cachos;

  • Depois, deixe secar naturalmente ou use difusor no morno, sempre com protetor térmico.

4. Enxágue com água fria + condicionador com pH ácido

A água quente abre a cutícula e tira o brilho. Já a água fria e os produtos com pH ácido ajudam a selar o fio, resultando em mais brilho e menos frizz.

Como incluir na rotina:

  • Finalize o banho com água fria ou morna para fria;
  • Escolha condicionadores ou máscaras com pH entre 3,5 e 4,5;
  • Uma vez por semana, use um acidificante para manter o fio alinhado e com aspecto saudável.

