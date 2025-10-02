Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As opções preservam o aroma icônico da Coca-Cola e oferecem a mesma sensação refrescante que se tornou marca registrada da linha

Após a estreia exclusiva durante o festival The Town 2025, quando apresentou a primeira versão incolor do hidratante labial fruto da parceria com a Coca-Cola, a Carmed, marca do Grupo Cimed, anunciou nessa quarta-feira (1º) a chegada de duas novas variações do produto.

Por meio de seu perfil oficial nas redes sociais, Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, revelou ao público que os consumidores agora poderão escolher também entre as opções Vermelho e Marrom, além da já conhecida versão Incolor.

Todas elas preservam o aroma icônico da Coca-Cola e oferecem a mesma sensação refrescante que se tornou marca registrada da linha.

Confira os produtos

Carmed e Coca-Cola ampliam parceria e lançam novas versões do hidratante labial no Brasil - Divulgação

Pré-venda

As novidades já estão disponíveis em pré-venda em drogarias e farmácias selecionadas em diversas regiões do país.

O preço sugerido para cada unidade é de R$ 29,90, podendo variar conforme a localidade e o ponto de venda.



