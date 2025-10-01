fechar
Ativos veganos que estão dominando o mercado de séruns

Com fórmulas livres de ingredientes de origem animal e não testadas em animais, esses produtos oferecem soluções eficazes para todos os tipos de pele

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/10/2025 às 19:25
Mulher utilizando o sérum facial como um dos ingredientes fundamentais para a skin care.
Mulher utilizando o sérum facial como um dos ingredientes fundamentais para a skin care. - Foto: iStock

O mercado de skincare vem passando por uma transformação nos últimos anos, e os séruns veganos estão no centro dessa mudança.

Mas quais ativos têm se destacado e por que eles conquistaram espaço nas prateleiras?

Esqualano

Derivado de plantas como a cana-de-açúcar ou a oliva, o esqualano é um hidratante leve, não comedogênico, que ajuda a manter a barreira cutânea saudável e a pele macia.

Sua absorção rápida e sensação de conforto tornam esse ativo ideal para peles oleosas ou mistas.

Ácido Hialurônico vegano

Produzido por fermentação vegetal, o ácido hialurônico oferece hidratação intensa e ajuda a suavizar linhas finas.

Ele mantém a pele com aspecto firme e viçoso, sendo um dos ingredientes mais procurados em séruns modernos.

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

A vitamina C vegana é poderosa antioxidante, clareadora e estimulante de colágeno.

Em séruns, ela uniformiza o tom da pele, promove luminosidade e protege contra danos causados por radicais livres, mantendo a pele mais saudável e revitalizada.

Ácidos Alfa e Beta-Hidroxi (AHAs e BHAs)

Ativos como o ácido glicólico e o ácido salicílico ajudam na renovação celular, melhoram a textura da pele e combatem imperfeições.

Em versões veganas, esses ácidos permitem tratamentos eficazes sem recorrer a componentes de origem animal.

Extratos botânicos

Plantas como camomila, aloe vera, chá verde e flor de lótus trazem propriedades calmantes, antioxidantes e anti-inflamatórias.

Esses extratos tornam os séruns ideais para peles sensíveis, oferecendo cuidado suave e eficaz.

