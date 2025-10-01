Ativos veganos que estão dominando o mercado de séruns

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com fórmulas livres de ingredientes de origem animal e não testadas em animais, esses produtos oferecem soluções eficazes para todos os tipos de pele

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de skincare vem passando por uma transformação nos últimos anos, e os séruns veganos estão no centro dessa mudança.

Com fórmulas livres de ingredientes de origem animal e não testadas em animais, esses produtos oferecem soluções eficazes e sustentáveis para todos os tipos de pele.

Mas quais ativos têm se destacado e por que eles conquistaram espaço nas prateleiras?

Esqualano

Derivado de plantas como a cana-de-açúcar ou a oliva, o esqualano é um hidratante leve, não comedogênico, que ajuda a manter a barreira cutânea saudável e a pele macia.

Sua absorção rápida e sensação de conforto tornam esse ativo ideal para peles oleosas ou mistas.

Ácido Hialurônico vegano

Produzido por fermentação vegetal, o ácido hialurônico oferece hidratação intensa e ajuda a suavizar linhas finas.

Ele mantém a pele com aspecto firme e viçoso, sendo um dos ingredientes mais procurados em séruns modernos.

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

A vitamina C vegana é poderosa antioxidante, clareadora e estimulante de colágeno.

Em séruns, ela uniformiza o tom da pele, promove luminosidade e protege contra danos causados por radicais livres, mantendo a pele mais saudável e revitalizada.

Ácidos Alfa e Beta-Hidroxi (AHAs e BHAs)

Ativos como o ácido glicólico e o ácido salicílico ajudam na renovação celular, melhoram a textura da pele e combatem imperfeições.

Em versões veganas, esses ácidos permitem tratamentos eficazes sem recorrer a componentes de origem animal.

Extratos botânicos

Plantas como camomila, aloe vera, chá verde e flor de lótus trazem propriedades calmantes, antioxidantes e anti-inflamatórias.

Esses extratos tornam os séruns ideais para peles sensíveis, oferecendo cuidado suave e eficaz.