4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra os perfumes do Boticário que superam importados e são perfeitos para os dias quentes com fragrâncias leves, marcantes e cheias de frescor!

Clique aqui e escute a matéria

Quando o calor aperta, nem sempre o perfume importado caríssimo entrega o conforto, frescor e adequação que precisamos. O Brasil, por ter um clima quente na maior parte do ano, precisa de fragrâncias que “respirem” bem.

Ou seja, fragrâncias leves, com notas que refrescam, que não provoquem desconforto com suor ou abafamento, mas que ainda sim tenham identidade, projeção decente e, de preferência, preço justo.

O Boticário tem lançado fragrâncias que combinam perfeitamente com altas temperaturas, entregando frescor, leveza e identidade olfativa sem perder a sofisticação.

4 perfumes do Boticário que são perfeitos para o calor

1. Floratta Romance de Verão

O Floratta Romance de Verão é uma fragrância leve, delicada e refrescante, pensada especialmente para os dias ensolarados.

Sua composição floral frutal combina notas cítricas e suculentas com flores leves, criando um aroma alegre e feminino. A sensação é de frescor imediato, como uma brisa suave em um fim de tarde de verão.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes bons e baratos do Boticário com fixação de importados de luxo

Além de refrescante, tem excelente durabilidade para um perfume leve, rivalizando com importados de mesma proposta, como Light Blue, da Dolce & Gabbana.

Quando usar: ideal para o dia a dia, passeios ao ar livre e encontros casuais.

2. Egeo Spicy Vibe

O Egeo Spicy Vibe é um perfume surpreendente porque une leveza ao mesmo tempo em que entrega personalidade. Sua construção mistura notas cítricas e especiadas, equilibradas com um fundo amadeirado suave.

O resultado é um frescor envolvente, cheio de energia e ideal para quem gosta de fragrâncias modernas que fogem do óbvio.

O contraste entre frescor e especiarias faz dele uma opção sofisticada, lembrando perfumes importados vibrantes como CK One Shock.

Quando usar: perfeito para encontros casuais, ambientes de trabalho e momentos em que se deseja marcar presença sem exagero.

3. L’eau de Lily Soleil

O L’eau de Lily Soleil é uma edição solar e delicada da linha Lily, famosa por sua feminilidade e sofisticação. É um perfume elegante e suave, que traduz a essência de dias ensolarados com requinte.

Essa versão aposta em notas florais brancas luminosas, com toques levemente adocicados e frescos, que remetem à sensação de pele aquecida pelo sol.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário que valem cada borrifada e duram o dia inteiro

Tem qualidade comparável a fragrâncias importadas como J’Adore Lumière, da Dior, entregando frescor e elegância com excelente fixação para o clima quente.

Quando usar: ideal para ocasiões especiais durante o dia, almoços ao ar livre e momentos em que se deseja leveza e sofisticação.

4. Botica 214 Verano en Firenze

O Botica 214 Verano en Firenze é um dos destaques do Boticário quando se fala em perfumes para o verão.

Inspirado no calor da Toscana, na Itália, combina notas frutais cítricas com flores suaves e um fundo amadeirado delicado. O resultado é uma fragrância sofisticada, refrescante e com ar mediterrâneo.

É comparável a clássicos importados como Acqua di Gioia, da Giorgio Armani, mas com valor acessível e desempenho surpreendente em altas temperaturas.

Quando usar: ideal para viagens, dias intensos de calor e ambientes que pedem frescor prolongado.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

