4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes
Descubra os perfumes do Boticário que superam importados e são perfeitos para os dias quentes com fragrâncias leves, marcantes e cheias de frescor!
Quando o calor aperta, nem sempre o perfume importado caríssimo entrega o conforto, frescor e adequação que precisamos. O Brasil, por ter um clima quente na maior parte do ano, precisa de fragrâncias que “respirem” bem.
Ou seja, fragrâncias leves, com notas que refrescam, que não provoquem desconforto com suor ou abafamento, mas que ainda sim tenham identidade, projeção decente e, de preferência, preço justo.
O Boticário tem lançado fragrâncias que combinam perfeitamente com altas temperaturas, entregando frescor, leveza e identidade olfativa sem perder a sofisticação.
4 perfumes do Boticário que são perfeitos para o calor
1. Floratta Romance de Verão
O Floratta Romance de Verão é uma fragrância leve, delicada e refrescante, pensada especialmente para os dias ensolarados.
Sua composição floral frutal combina notas cítricas e suculentas com flores leves, criando um aroma alegre e feminino. A sensação é de frescor imediato, como uma brisa suave em um fim de tarde de verão.
Além de refrescante, tem excelente durabilidade para um perfume leve, rivalizando com importados de mesma proposta, como Light Blue, da Dolce & Gabbana.
- Quando usar: ideal para o dia a dia, passeios ao ar livre e encontros casuais.
2. Egeo Spicy Vibe
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Egeo Spicy Vibe é um perfume surpreendente porque une leveza ao mesmo tempo em que entrega personalidade. Sua construção mistura notas cítricas e especiadas, equilibradas com um fundo amadeirado suave.
O resultado é um frescor envolvente, cheio de energia e ideal para quem gosta de fragrâncias modernas que fogem do óbvio.
O contraste entre frescor e especiarias faz dele uma opção sofisticada, lembrando perfumes importados vibrantes como CK One Shock.
- Quando usar: perfeito para encontros casuais, ambientes de trabalho e momentos em que se deseja marcar presença sem exagero.
3. L’eau de Lily Soleil
O L’eau de Lily Soleil é uma edição solar e delicada da linha Lily, famosa por sua feminilidade e sofisticação. É um perfume elegante e suave, que traduz a essência de dias ensolarados com requinte.
Essa versão aposta em notas florais brancas luminosas, com toques levemente adocicados e frescos, que remetem à sensação de pele aquecida pelo sol.
Tem qualidade comparável a fragrâncias importadas como J’Adore Lumière, da Dior, entregando frescor e elegância com excelente fixação para o clima quente.
- Quando usar: ideal para ocasiões especiais durante o dia, almoços ao ar livre e momentos em que se deseja leveza e sofisticação.
4. Botica 214 Verano en Firenze
O Botica 214 Verano en Firenze é um dos destaques do Boticário quando se fala em perfumes para o verão.
Inspirado no calor da Toscana, na Itália, combina notas frutais cítricas com flores suaves e um fundo amadeirado delicado. O resultado é uma fragrância sofisticada, refrescante e com ar mediterrâneo.
É comparável a clássicos importados como Acqua di Gioia, da Giorgio Armani, mas com valor acessível e desempenho surpreendente em altas temperaturas.
- Quando usar: ideal para viagens, dias intensos de calor e ambientes que pedem frescor prolongado.
