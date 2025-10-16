Avon marca entrada de Power Stay na categoria de perfumaria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A linha famosa pela longa duração na maquiagem, lança sua primeira fragrância com até 22 horas de fixação. Confira os detalhes do lançamento!

A Avon dá mais um passo em sua estratégia de fortalecimento de marca e inovação ao expandir sua linha Power Stay para a categoria de perfumaria.

Conhecida pela alta performance e longa duração na maquiagem, Avon Power Stay inaugura essa nova fase com o lançamento do Power Stay Deo Parfum, uma fragrância feminina sofisticada, de edição limitada, que entrega até 22 horas de fixação, marcando oficialmente a entrada da queridinha das brasileiras no território da perfumaria fina.

Mais do que performance, Avon Power Stay se transforma em um símbolo de feminilidade e empoderamento.

Sobre o lançamento

O lançamento do Deo Parfum é dedicado a mulheres que vivem intensamente, que desejam deixar sua marca e buscam uma fragrância que acompanhe seu ritmo.

A exclusiva tecnologia da Avon, Scent Lock, garante a liberação gradual das notas olfativas, prolongando a fixação e mantendo a intensidade ao longo do dia.

“Estamos muito orgulhosos de anunciar esse movimento multicategoria, que reafirma nosso compromisso com inovação e performance, entregando uma beleza funcional, empoderadora e acessível. Com tecnologia exclusiva da Avon, lançamos um produto de perfumaria sofisticada, com até 22 horas de fixação - uma assinatura marcante de longa duração já conhecida em nossa categoria de maquiagens”, afirma Gabriel Fernandes, diretor de Marca da Avon e Comunicação Integrada.

O icônico vermelho de Avon Power Stay, já consagrado nas embalagens e batons de longa duração, é transportado agora para o universo sensorial da perfumaria.

O frasco, com design marcante e cor vibrante, expressa uma identidade que transita entre o acolhimento e a intensidade, revelando um conceito feminino multifacetado.

A decisão da Avon de expandir Power Stay para a categoria da perfumaria acompanha uma realidade de consumo em expansão: segundo dados da Eumonitor, o Brasil é o 2º maior mercado de perfumaria do mundo.