Avon marca entrada de Power Stay na categoria de perfumaria
A linha famosa pela longa duração na maquiagem, lança sua primeira fragrância com até 22 horas de fixação. Confira os detalhes do lançamento!
A Avon dá mais um passo em sua estratégia de fortalecimento de marca e inovação ao expandir sua linha Power Stay para a categoria de perfumaria.
Conhecida pela alta performance e longa duração na maquiagem, Avon Power Stay inaugura essa nova fase com o lançamento do Power Stay Deo Parfum, uma fragrância feminina sofisticada, de edição limitada, que entrega até 22 horas de fixação, marcando oficialmente a entrada da queridinha das brasileiras no território da perfumaria fina.
Mais do que performance, Avon Power Stay se transforma em um símbolo de feminilidade e empoderamento.
Sobre o lançamento
O lançamento do Deo Parfum é dedicado a mulheres que vivem intensamente, que desejam deixar sua marca e buscam uma fragrância que acompanhe seu ritmo.
A exclusiva tecnologia da Avon, Scent Lock, garante a liberação gradual das notas olfativas, prolongando a fixação e mantendo a intensidade ao longo do dia.
“Estamos muito orgulhosos de anunciar esse movimento multicategoria, que reafirma nosso compromisso com inovação e performance, entregando uma beleza funcional, empoderadora e acessível. Com tecnologia exclusiva da Avon, lançamos um produto de perfumaria sofisticada, com até 22 horas de fixação - uma assinatura marcante de longa duração já conhecida em nossa categoria de maquiagens”, afirma Gabriel Fernandes, diretor de Marca da Avon e Comunicação Integrada.
O icônico vermelho de Avon Power Stay, já consagrado nas embalagens e batons de longa duração, é transportado agora para o universo sensorial da perfumaria.
O frasco, com design marcante e cor vibrante, expressa uma identidade que transita entre o acolhimento e a intensidade, revelando um conceito feminino multifacetado.
A decisão da Avon de expandir Power Stay para a categoria da perfumaria acompanha uma realidade de consumo em expansão: segundo dados da Eumonitor, o Brasil é o 2º maior mercado de perfumaria do mundo.