Beleza | Notícia

Batons com sabor de tendência: iFood e Maybelline lançam linha inspirada em molhos famosos

Os tons escolhidos traduzem essa fusão de sabor e estilo: Salsa, Sriracha, Caramel, Sweet n Sour, Pomodoro e Barbecue

Por Bruna Oliveira Publicado em 14/10/2025 às 15:53
Batons com sabor de tendência: iFood e Maybelline lançam linha inspirada em molhos famosos - Divulgação

O mundo da maquiagem ganhou um toque inesperado de gastronomia.

O iFood e a Maybelline New York — integrante do Grupo L’Oréal e marca número um de maquiagem do mundo — apresentaram uma colaboração criativa: a coleção Vinyl Ink Sauce, que traz batons inspirados em molhos que são verdadeiros clássicos da culinária mundial.

Os tons escolhidos traduzem essa fusão de sabor e estilo: Salsa, Sriracha, Caramel, Sweet n Sour, Pomodoro e Barbecue.

Os produtos estão disponíveis para compra na categoria Farmácia do aplicativo iFood e também poderão ser recebidos como brinde em pedidos feitos em restaurantes parceiros de culinária italiana, árabe, francesa, contemporânea, mexicana e pizzarias nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A ação acontece durante todo o mês de outubro e conta com quantidade limitada de batons, enviados de forma aleatória, sem vínculo com estabelecimentos específicos.

“A nossa parceria com a Maybelline reforça esse objetivo de simplificar a vida dos brasileiros, conectando nossos clientes a marcas incríveis, com soluções que beneficiam ambas as pontas, de forma confiável, rápida, em todos os momentos e em qualquer lugar”, explica Ana Duarte, Diretora Comercial do iFood Ads.

“Estamos entusiasmados em apresentar a coleção Vinyl Sauce, uma edição limitada do nosso Vinyl Ink, que traduz a ousadia e a inovação de Maybelline New York, agora disponível de uma forma totalmente nova e conveniente para os brasileiros", afirma Daniel Martins, Diretor de Maybelline New York no Brasil.

A edição limitada une duas paixões dos brasileiros — beleza e comida — em uma experiência que promete conquistar tanto os amantes de maquiagem quanto os curiosos por novidades inusitadas.

