Perfume | Notícia

4 perfumes femininos baratos da Natura com fixação de luxo

Se engana quem pensa que só perfume importado dura na pele hoje em dia, por isso conheça 4 fragrâncias da Natura com fixação e elegância de luxo.

Por Myllena Wu Publicado em 12/10/2025 às 8:24
Imagem dos perfumes da linha Luna!
Imagem dos perfumes da linha Luna! - Reprodução/ Natura

Quem disse que um bom perfume precisa custar caro? Em um mercado dominado por fragrâncias internacionais caríssimas, a Natura vem provando que a perfumaria nacional pode ser tão boa e duradoura quanto a importada (e, em muitos casos, até melhor).

Isso porque a marca brasileira combina tecnologia, sustentabilidade e ingredientes da biodiversidade em criações que aliam preço justo e desempenho impressionante.

Nos últimos anos, o público feminino tem redescoberto os perfumes da Natura, encantando-se com a alta fixação, projeção equilibrada e assinatura olfativa marcante de suas fragrâncias.

Mais do que simples colônias, muitos desses perfumes entregam uma experiência sensorial completa, capaz de rivalizar com grifes importadas.

Se você busca perfumes baratos com cheiro de riqueza e fixação duradoura, a lista a seguir reúne quatro opções irresistíveis da Natura.

4 perfumes da Natura que duram mais que importados de luxo

1. Luna Liberdade

Parte da icônica linha Luna, o Luna Liberdade combina feminilidade e força em uma fragrância floral amadeirada envolvente.

Suas notas de saída trazem mandarina e maçã, que evoluem para um coração de flor de laranjeira e jasmim sambac, finalizando com um fundo quente de madeiras e musk.

O resultado é um perfume elegante, ideal para o dia a dia, mas com uma fixação surpreendente, que pode ultrapassar as 8 horas na pele.

Segundo a Natura, o produto utiliza álcool 100% orgânico e ingredientes da biodiversidade brasileira, o que também reforça o compromisso sustentável da marca.

  • Volume: 75ml
  • Preço: R$ 118,20
  • Código: NATBRA-169776
  • Ocasião: para sair, ocasiões especiais

2. Águas Violeta

Da tradicional linha Águas de Natura, o Violeta Feminino é o exemplo perfeito de que perfumes leves também podem durar.

Com notas inspiradas na flor de violeta, esta colônia tem um toque floral fresco e confortável, que combina com dias quentes e momentos de descanso.

Mesmo sendo uma colônia, sua fixação surpreende porque o aroma pode permanecer sutilmente na pele por longas horas, sem ser enjoativo.

É uma escolha certeira para quem busca delicadeza, frescor e naturalidade, com um toque sofisticado.

  • Volume: 170ml
  • Preço: R$ 109,90
  • Código: NATBRA-95642
  • Ocasião: dia a dia, pós banho

3. Ilía Plena

O Ilía Plena é uma das fragrâncias mais elogiadas da Natura entre as mulheres que gostam de perfumes com presença.

Sua composição floral intensa mistura gardênia, jasmim e baunilha, criando um equilíbrio entre doçura e sensualidade.

Ele é ideal para ocasiões especiais, já que possui alta concentração de fragrância e uma fixação que pode ultrapassar as 10 horas.

O resultado é um perfume elegante, feminino e marcante, com projeção intensa que é perfeito para quem gosta de deixar rastro por onde passa.

  • Volume: 50ml
  • Preço: R$ 126,60
  • Código: NATBRA-112811
  • Ocasião: para sair, ocasiões especiais

4. Biografia Inspire

O clássico Biografia Inspire Feminino traduz a essência das mulheres que vivem com autenticidade.

Sua fragrância é floral-frutada, com notas de pêra, jasmim e sândalo, entregando um aroma limpo e confortável.

Apesar do preço acessível, ele surpreende pela fixação prolongada e projeção suave, ideal para o dia a dia de trabalho ou encontros informais.

É um daqueles perfumes que, mesmo discretos, deixam uma marca delicada e inesquecível.

  • Volume: 100ml
  • Preço: R$ 129,90
  • Código: NATBRA-77431
  • Ocasião: dia a dia, para sair

