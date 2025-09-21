fechar
Cabelo | Notícia

4 melhores máscaras profissionais que deixam o cabelo sedoso e saudável

Descubra máscaras profissionais que hidratam, nutrem e deixam os cabelos brilhosos e macios sem pesar, perfeitas para fios ressecados e danificados.

Por Myllena Wu Publicado em 21/09/2025 às 11:29
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito!
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

Manter os fios macios, nutridos e saudáveis exige atenção especial, principalmente para quem lida com cabelos ressecados ou quimicamente tratados.

As máscaras capilares profissionais se destacam nesse cuidado, oferecendo fórmulas concentradas e ingredientes de alta performance, capazes de recuperar a fibra capilar, restaurar a hidratação e devolver brilho e movimento natural aos cabelos.

Selecionamos quatro opções que se tornaram queridinhas nos salões de beleza e entre consumidores exigentes, combinando nutrição intensa, maciez e reparação profunda.

4 máscaras profissionais que recuperam e hidratam profundamente cabelos danificados

1. Pro Longer L’Oréal (R$111,90)

Indicada para cabelos longos com pontas afinadas ou danificadas, a Pro Longer hidrata profundamente e devolve densidade aos fios.

Sua fórmula reforça a estrutura capilar, deixando o cabelo mais forte, encorpado e com brilho intenso.

Além de melhorar a resistência, proporciona toque macio e aparência saudável, tornando os cabelos mais fáceis de manejar e com visual impecável.

2. Máscara NutriOil L’Oréal (R$128,90)

A NutriOil se destaca por sua composição nutritiva, que repõe os óleos essenciais do cabelo sem sobrecarregar a fibra.

Ela amacia os fios, aumenta a flexibilidade e facilita o desembaraço, além de prevenir pontas ressecadas e reduzir a quebra.

O resultado é um cabelo visivelmente brilhoso, macio, disciplinado e com aparência de cuidado profissional, ideal para quem busca fios nutridos sem perder leveza.

3. Inner Restore Intensif Senscience (R$133,90)

A Inner Restore Intensif oferece reparação profunda, perfeita para cabelos danificados ou sensibilizados por químicas e calor.

Seus ativos proporcionam alinhamento dos fios, redução de frizz e brilho intenso, deixando o cabelo extremamente macio e saudável.

Além de hidratar, ela combate o ressecamento, conferindo toque suave e aparência de salão, sendo ideal para quem quer recuperar o cabelo e manter resultados duradouros.

4. Résistance Kérastase (R$211,83)

A Résistance é uma máscara concentrada e altamente eficaz para cabelos enfraquecidos ou danificados.

Sua fórmula reconstrói a matéria interna do fio, fortalecendo a fibra e promovendo alinhamento, maciez e encorpamento.

Ela protege contra agressões externas e melhora a estrutura capilar, deixando os cabelos sedosos, disciplinados e com aspecto saudável, oferecendo resultados profissionais mesmo em uso doméstico.

