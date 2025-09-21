4 esmaltes coringas para mulheres maduras arrasarem no dia a dia
Descubra quatro cores de esmaltes essenciais na necessaire de manicure para mulheres maduras que valorizam elegância e praticidade no dia a dia.
Para mulheres maduras, escolher o esmalte certo vai muito além de estética, é uma forma de expressar estilo, confiança e personalidade.
Enquanto algumas cores podem transmitir sofisticação e poder, outras trazem suavidade e modernidade, por isso, encontrar tonalidades versáteis que funcionem no dia a dia e em ocasiões especiais é essencial.
Pensando nisso, selecionamos quatro cores de esmaltes que se tornaram verdadeiros coringas para mulheres maduras que querem arrasar sempre, combinando elegância, praticidade e bom gosto.
4 cores de esmalte que toda mulher madura precisa ter
1. Vermelho bordô
O vermelho bordô é clássico e atemporal. Essa cor intensa transmite sofisticação e poder, perfeita para mulheres maduras que desejam um toque de glamour nas mãos.
Isso porque tonalidades mais escuras, como o bordô, ajudam a destacar a pele, dando contraste sem pesar o visual.
Além disso, o vermelho é versátil: funciona bem em ambientes profissionais, eventos sociais ou mesmo no dia a dia, trazendo confiança e estilo.
2. Lavanda
O lavanda é uma tonalidade suave que combina delicadeza e modernidade, ideal para mulheres maduras que preferem um visual discreto, mas com personalidade.
Cores claras como o lavanda iluminam as unhas e trazem leveza, além de se harmonizarem com diferentes tons de pele.
Fora que tons pastel são tendência para todas as idades e proporcionam frescor às mãos, se tornando uma escolha perfeita para o cotidiano ou para quem deseja um toque contemporâneo sem exageros.
3. Verde oliva
O verde oliva é uma tonalidade que transmite elegância de forma sutil. Essa cor terrosa combina com múltiplos estilos e é perfeita para mulheres maduras que buscam algo diferente, mas ainda sofisticado.
Além de que, tons neutros têm se destacado por sua capacidade de complementar o guarda-roupa e valorizar a pele sem contrastes agressivos, por isso aparece como ideal para quem quer inovar no visual sem perder a sofisticação.
4. Rosa queimado
O rosa queimado é o coringa perfeito para mulheres maduras, equilibrando suavidade e elegância.
Essa tonalidade neutra e discreta é perfeita para quem quer um visual delicado, mas ainda elegante porque cores médias valorizam a pele madura, disfarçam pequenas imperfeições e harmonizam com qualquer look.
Funciona, tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais, tornando-se um verdadeiro essencial na manicure.