Avon amplia presença na edição de São Paulo da Tardezinha com ativações especiais

Marca de maquiagem oficial da turnê apresenta espaço exclusivo nos shows dos dias 4 e 5 de outubro. Confira detalhes da ativação!

Clique aqui e escute a matéria

A Avon, marca número 1 em maquiagem no Brasil, segue como patrocinadora oficial da Tardezinha, projeto liderado por Thiaguinho e considerado a maior roda de pagode do Brasil.

A marca, que estará presente nos shows dos dias 4 e 5 de outubro em São Paulo, aposta em experiências imersivas e reforça sua estratégia de conexão com o público na capital paulista.

Desta vez, a marca terá um espaço exclusivo de fotos, além de uma vitrine de produtos para o público colocar à prova a performance de sua linha de maquiagem Avon Power Stay que dura até 24 horas, sem borrar, craquelar e transferir.

Além disso, enquanto curte o evento, o público pode aproveitar o espaço instagramável, que contará com uma penteadeira de experimentação dos produtos e um game relacionado ao evento com dinâmica de brindes.

A participação da Avon no evento reforça seu compromisso em democratizar a beleza, marcando mais um capítulo importante de sua trajetória.

“Estar na Tardezinha é mais do que uma ação de patrocínio, é fazer parte de uma comunidade que celebra esta experiência única com intensidade. É estar em um movimento que celebra a presença da beleza brasileira", comenta Juliana Barros, Diretora de Marketing e Comunicação da Avon Brasil.

"E para que todas vivam este momento de uma forma completa, oferecemos nossa linha de maquiagem Avon Power Stay de longa duração que dará confiança para aproveitarem o festival sem se preocupar com retoques”, finaliza.

Confira opções ideias de maquiagem da Avon para curtir a Tardezinha com duração e acabamento impecável:

Power Stay Batom Líquido Matte 16h - R$ 49,99

Batom matte aveludado de longa duração (até 16h) com fórmula confortável e hidratante, enriquecida com óleo de oliva e extrato de romã. Alta pigmentação, tecnologia Color Lock que não transfere, não borra e não craquela. Lábios marcantes, sem retoques e sem desconforto.

Power Stay Base Líquida Matte 24h - R$ 59,90



A Base Líquida Power Stay possui acabamento matte que dura por 24 horas sem sair do lugar! Com cobertura que disfarça olheiras, marcas da pele, marcas avermelhadas deixando sensação leve e sem obstruir os poros. É ultraconfortável, não desbota, não transfere e resiste ao calor e suor.

Formulada com Niacinamida e livre de óleos, a Base Power Stay controla aparência de brilho para uma pele sequinha e sem oleosidade! Produto dermatologicamente e clinicamente testado, não comedogênico (não obstrui os poros) e não acnegênico.

Power Stay Corretivo Líquido Matte 18h - R$ 39,99



O Corretivo Power Stay da Avon oferece cobertura média e natural com acabamento leve e confortável, que pode ser construída em camadas.

Dura até 18 horas sem acumular, derreter ou obstruir os poros — mesmo em condições de calor e umidade. Sua fórmula cremosa, livre de óleo, disfarça olheiras, vermelhidão e imperfeições com aparência uniforme e toque seco, sem pesar na pele.

Líquido Matte Glitter Effect Avon Power Stay - R$ 49,99



A mudança ficou real! Aquele efeito brilho multidimensional incrível que faltava no seu batom preferido para completar a linha Power Stay, edição Limitada do Batom Líquido com novo efeito glitter: textura cremosa e acabamento Matte com brilho com 16 horas de duração sem necessidade de reaplicação!

Máscara Extra Volume Power Stay- R$ 39,90



A Máscara de Cílios Power Stay à prova d’água promove volume instantâneo livre de grumos, permitindo criar diversas camadas para cílios super pretos e volumosos! Fórmula que dura até 24 horas e resiste aos desafios do dia a dia, como suor, chuva, calor e umidade sem transferir ou borrar.