Beleza do sono: o papel das máscaras noturnas na regeneração da pele
Durante o sono, o corpo desacelera, mas a pele entra em plena atividade e as máscaras noturnas surgem para potencializar a regeneração celular natural
Clique aqui e escute a matéria
Durante o sono, o corpo desacelera, mas a pele entra em plena atividade. É nesse momento que ocorre a regeneração celular mais intensa, a reposição de nutrientes e a recuperação da barreira cutânea.
As máscaras noturnas, conhecidas como “sleeping masks”, surgem exatamente para potencializar esse processo natural, transformando o descanso em um verdadeiro tratamento de beleza.
Mais do que um cuidado extra, elas se tornaram símbolo da chamada “beleza do sono” — um conceito que valoriza o descanso como parte essencial da rotina de skincare.
Por que a pele se regenera à noite
Durante o dia, a pele enfrenta uma série de agressões — poluição, sol, maquiagem, variações de temperatura.
À noite, longe desses estímulos, ela aproveita para se reparar. A microcirculação aumenta, a oxigenação das células melhora e a permeabilidade da pele fica maior, permitindo que os ativos sejam absorvidos de forma mais eficiente.
Como agem as máscaras noturnas
Diferente dos cremes comuns, as máscaras noturnas têm fórmulas concentradas e texturas leves, que formam uma película fina sobre o rosto.
Enquanto você dorme, essa camada atua como um “selo”, mantendo a hidratação e permitindo que ingredientes regeneradores — como ácido hialurônico, niacinamida, peptídeos e extratos vegetais — trabalhem em profundidade.
Benefícios percebidos pela manhã
O resultado é uma pele visivelmente mais descansada, com toque macio e aparência revitalizada.
Além de melhorar o viço e a luminosidade, o uso regular ajuda a fortalecer a barreira cutânea, reduzir sinais de fadiga e prevenir o envelhecimento precoce.
Como incluir na rotina
A aplicação é simples: basta substituir o hidratante noturno pela máscara uma ou duas vezes por semana.
Não é necessário removê-la antes de dormir — ela age enquanto o corpo repousa e deve ser lavada apenas pela manhã.