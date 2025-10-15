fechar
Beleza | Notícia

Beleza do sono: o papel das máscaras noturnas na regeneração da pele

Durante o sono, o corpo desacelera, mas a pele entra em plena atividade e as máscaras noturnas surgem para potencializar a regeneração celular natural

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/10/2025 às 16:06
Beleza do sono: o papel das máscaras noturnas na regeneração da pele
Beleza do sono: o papel das máscaras noturnas na regeneração da pele - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Durante o sono, o corpo desacelera, mas a pele entra em plena atividade. É nesse momento que ocorre a regeneração celular mais intensa, a reposição de nutrientes e a recuperação da barreira cutânea.

As máscaras noturnas, conhecidas como “sleeping masks”, surgem exatamente para potencializar esse processo natural, transformando o descanso em um verdadeiro tratamento de beleza.

Mais do que um cuidado extra, elas se tornaram símbolo da chamada “beleza do sono” — um conceito que valoriza o descanso como parte essencial da rotina de skincare.

Por que a pele se regenera à noite

Durante o dia, a pele enfrenta uma série de agressões — poluição, sol, maquiagem, variações de temperatura.

À noite, longe desses estímulos, ela aproveita para se reparar. A microcirculação aumenta, a oxigenação das células melhora e a permeabilidade da pele fica maior, permitindo que os ativos sejam absorvidos de forma mais eficiente.

Como agem as máscaras noturnas

Diferente dos cremes comuns, as máscaras noturnas têm fórmulas concentradas e texturas leves, que formam uma película fina sobre o rosto.

Enquanto você dorme, essa camada atua como um “selo”, mantendo a hidratação e permitindo que ingredientes regeneradores — como ácido hialurônico, niacinamida, peptídeos e extratos vegetais — trabalhem em profundidade.

Benefícios percebidos pela manhã

O resultado é uma pele visivelmente mais descansada, com toque macio e aparência revitalizada.

Além de melhorar o viço e a luminosidade, o uso regular ajuda a fortalecer a barreira cutânea, reduzir sinais de fadiga e prevenir o envelhecimento precoce.

Como incluir na rotina

A aplicação é simples: basta substituir o hidratante noturno pela máscara uma ou duas vezes por semana.

Não é necessário removê-la antes de dormir — ela age enquanto o corpo repousa e deve ser lavada apenas pela manhã.

Leia também

Batons com sabor de tendência: iFood e Maybelline lançam linha inspirada em molhos famosos
parceria

Batons com sabor de tendência: iFood e Maybelline lançam linha inspirada em molhos famosos
4 perfumes da linha Boticário Floratta que são melhores que importados de luxo
perfumes floratta

4 perfumes da linha Boticário Floratta que são melhores que importados de luxo

Compartilhe

Tags