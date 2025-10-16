Wella lança Koleston Deluxe, sua primeira coloração permanente sem amônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para atender diferentes necessidades da consumidora e oferecer novas experiências de cuidado, Koleston lança coloração com tecnologia

Clique aqui e escute a matéria

Koleston, marca líder no segmento premium de coloração no Brasil, apresenta Deluxe, sua nova coloração permanente sem amônia, que combina alta performance e cuidado intenso com os fios.

O lançamento amplia o portfólio da marca para atender diferentes necessidades das consumidoras, oferecendo 100% de cobertura dos fios brancos e até 99% menos quebras, além de proporcionar uma experiência de coloração em casa com resultados profissionais.

Koleston Deluxe reúne duas inovações que a diferenciam no mercado. A tecnologia patenteada de Purificação de Metal remove íons de metal acumulados nos fios, protegendo contra danos e garantindo uma cor mais uniforme e natural.

Já o tratamento reparador com ácido hialurônico e AHA sela a cutícula, hidrata profundamente e fortalece a fibra capilar, mantendo a cor vibrante e o brilho intenso.

Lançamento Wella Koleston Deluxe - Reprodução/Divulgação

A caixinha de coloração de Koleston Deluxe é composto por três passos essenciais para a máxima performance: a coloração com emulsão reveladora; o tratamento reparador com ácido hialurônico e AHA para hidratação intensa e até 99% menos quebra; e o reativador de cor, que devolve luminosidade e hidratação intensa após algumas lavagens.

O mercado de coloração no Brasil movimenta cerca de R$ 4 bilhões, com crescimento de 8,9% em valor e 3,5% em volume, segundo dados da Nielsen.

O segmento de coloração permanente sem amônia apresenta expansão expressiva de 102% em valor e 122% em volume, e Koleston Deluxe chega para atender consumidoras que buscam alternativas livres de amônia sem abrir mão de uma cor duradoura.

"Koleston Deluxe representa um marco importante para a Wella e para o mercado de coloração. Estamos entregando uma solução completa que oferece uma cor deslumbrante e duradoura, além de entregar muito cuidado com as tecnologias e purificação de metal e o tratamento com ácido hialurônico e AHA", afirma Nathalie Honda, CMO de Wella.

"É a combinação perfeita de inovação, performance e cuidado que a mulher moderna busca e merece," diz. "Com Koleston Deluxe, queremos que cada consumidora se sinta confiante e empoderada, sabendo que está cuidando de seus cabelos da melhor forma possível, do início ao fim do processo."

Para o lançamento, Koleston promoveu um talk especial, mediado pela jornalista Luiza Souza, com as atrizes Claudia Raia e Aline Wirley, que compartilharam suas experiências e reflexões sobre o autocuidado, mesmo em meio à correria do dia a dia e às múltiplas demandas de suas carreias e vida pessoal.

O encontro também abordou empoderamento feminino, bem-estar e a importância de dedicar tempo para si mesma, e foi realizado no Edifício Renata, em São Paulo, na terça-feira, 7.