Wella lança Koleston Deluxe, sua primeira coloração permanente sem amônia
Para atender diferentes necessidades da consumidora e oferecer novas experiências de cuidado, Koleston lança coloração com tecnologia
Koleston, marca líder no segmento premium de coloração no Brasil, apresenta Deluxe, sua nova coloração permanente sem amônia, que combina alta performance e cuidado intenso com os fios.
O lançamento amplia o portfólio da marca para atender diferentes necessidades das consumidoras, oferecendo 100% de cobertura dos fios brancos e até 99% menos quebras, além de proporcionar uma experiência de coloração em casa com resultados profissionais.
Koleston Deluxe reúne duas inovações que a diferenciam no mercado. A tecnologia patenteada de Purificação de Metal remove íons de metal acumulados nos fios, protegendo contra danos e garantindo uma cor mais uniforme e natural.
Já o tratamento reparador com ácido hialurônico e AHA sela a cutícula, hidrata profundamente e fortalece a fibra capilar, mantendo a cor vibrante e o brilho intenso.
A caixinha de coloração de Koleston Deluxe é composto por três passos essenciais para a máxima performance: a coloração com emulsão reveladora; o tratamento reparador com ácido hialurônico e AHA para hidratação intensa e até 99% menos quebra; e o reativador de cor, que devolve luminosidade e hidratação intensa após algumas lavagens.
O mercado de coloração no Brasil movimenta cerca de R$ 4 bilhões, com crescimento de 8,9% em valor e 3,5% em volume, segundo dados da Nielsen.
O segmento de coloração permanente sem amônia apresenta expansão expressiva de 102% em valor e 122% em volume, e Koleston Deluxe chega para atender consumidoras que buscam alternativas livres de amônia sem abrir mão de uma cor duradoura.
"Koleston Deluxe representa um marco importante para a Wella e para o mercado de coloração. Estamos entregando uma solução completa que oferece uma cor deslumbrante e duradoura, além de entregar muito cuidado com as tecnologias e purificação de metal e o tratamento com ácido hialurônico e AHA", afirma Nathalie Honda, CMO de Wella.
"É a combinação perfeita de inovação, performance e cuidado que a mulher moderna busca e merece," diz. "Com Koleston Deluxe, queremos que cada consumidora se sinta confiante e empoderada, sabendo que está cuidando de seus cabelos da melhor forma possível, do início ao fim do processo."
Para o lançamento, Koleston promoveu um talk especial, mediado pela jornalista Luiza Souza, com as atrizes Claudia Raia e Aline Wirley, que compartilharam suas experiências e reflexões sobre o autocuidado, mesmo em meio à correria do dia a dia e às múltiplas demandas de suas carreias e vida pessoal.
O encontro também abordou empoderamento feminino, bem-estar e a importância de dedicar tempo para si mesma, e foi realizado no Edifício Renata, em São Paulo, na terça-feira, 7.