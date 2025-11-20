5 sobremesas geladas e fit com menos de 100 calorias para se refrescar
Experimente sobremesas geladas, leves e saudáveis com menos de 100 calorias e aproveite para matar a vontade de doce sem pesar na dieta!
Quando o calor aperta e bate aquela vontade de comer algo doce, gelado e refrescante, muita gente acredita que a única opção é sair da dieta, mas não precisa ser assim.
Dá para aproveitar sobremesas deliciosas, fáceis de preparar e que ainda cabem perfeitamente em uma rotina saudável.
Para te ajudar a matar a vontade de doce sem culpa, separamos 5 opções de sobremesas geladas com menos de 100 calorias, feitas com ingredientes naturais e combinações leves.
São receitas rápidas, práticas e que podem ser armazenadas para aqueles momentos em que o desejo por um docinho aparece.
5 sobremesas geladas com menos de 100 calorias para comer na dieta
1. Sorbet de manga com maracujá
Uma opção leve, frutada e extremamente refrescante. A combinação da doçura da manga com a acidez do maracujá entrega sabor sem necessidade de açúcar. 80 calorias por porção.
Ingredientes:
- 1 manga madura picada e congelada;
- Polpa de 1 maracujá;
- Suco de ½ limão;
- 2 colheres (sopa) de água gelada.
Modo de preparo:
- Coloque a manga congelada no processador;
- Adicione a polpa do maracujá e o suco de limão;
- Bata até formar um creme homogêneo;
- Se necessário, acrescente as colheres de água para ajudar na textura;
- Sirva imediatamente ou leve ao congelador por 1 hora para firmar.
2. Mousse fit de gelatina de morango
Leve, aerado e com sabor de infância, mas em uma versão com pouquíssimas calorias. Uma opção prática para preparar e deixar na geladeira para a semana. 60 a 70 calorias por porção.
Ingredientes:
- 1 caixa de gelatina diet sabor morango;
- 200 ml de água quente;
- 1 pote (170 g) de iogurte natural desnatado;
- 100 ml de água gelada;
- 4 cubos de gelo.
Modo de preparo:
- Dissolva a gelatina diet na água quente;
- Acrescente a água gelada e misture bem;
- No liquidificador, coloque a mistura da gelatina, o iogurte e os cubos de gelo;
- Bata até ficar cremoso e aerado;
- Distribua em potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.
3. Frozen yogurt bark com frutas vermelhas
A famosa “placa de iogurte congelado”. Crocante, colorida, refrescante e ótima para beliscar sem culpa. 90 calorias por porção.
Ingredientes:
- 1 pote (170 g) de iogurte grego zero açúcar;
- 1 colher (chá) de mel (opcional);
- ½ xícara de frutas vermelhas picadas (morango, mirtilo, framboesa);
- 1 colher (sopa) de granola ou castanhas trituradas.
Modo de preparo:
- Forre uma assadeira com papel manteiga;
- Espalhe o iogurte em uma camada fina;
- Regue com o mel (se quiser adoçar);
- Distribua as frutas e finalize com granola ou castanhas;
- Leve ao congelador por 3 horas;
- Quebre em pedaços para servir.
4. Picolé de coco cremoso
Cremoso, leve e com o sabor clássico do coco. Parece indulgente, mas é super leve. Menos de 100 calorias por unidade.
Ingredientes:
- 200 ml de leite de coco light;
- ½ xícara de leite desnatado;
- 1 colher (sopa) de coco ralado sem açúcar;
- 1 colher (chá) de adoçante culinário opcional;
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional).
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes até ficar uniforme;
- Distribua em forminhas de picolé;
- Leve ao congelador por no mínimo 4 horas;
- Desenforme e aproveite.
5. Bites de banana com pasta de amendoim e chocolate
Pequenos pedaços congelados de banana recheados com pasta de amendoim e cobertos com chocolate. Docinho na medida, simples e energético, perfeito para matar a vontade de chocolate. 90 calorias por porção.
Ingredientes:
- 1 banana média cortada em rodelas;
- 1 colher (sopa) de pasta de amendoim natural;
- 30 g de chocolate 70% derretido.
Modo de preparo:
- Faça pequenos “sanduíches” com duas rodelas de banana e um pouquinho de pasta de amendoim entre elas;
- Banhe metade ou toda a peça no chocolate derretido;
- Coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga;
- Leve ao congelador por 1 a 2 horas;
- Sirva direto do freezer.
