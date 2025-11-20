5 sobremesas geladas e fit com menos de 100 calorias para se refrescar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Experimente sobremesas geladas, leves e saudáveis com menos de 100 calorias e aproveite para matar a vontade de doce sem pesar na dieta!

Quando o calor aperta e bate aquela vontade de comer algo doce, gelado e refrescante, muita gente acredita que a única opção é sair da dieta, mas não precisa ser assim.

Dá para aproveitar sobremesas deliciosas, fáceis de preparar e que ainda cabem perfeitamente em uma rotina saudável.

Para te ajudar a matar a vontade de doce sem culpa, separamos 5 opções de sobremesas geladas com menos de 100 calorias, feitas com ingredientes naturais e combinações leves.

São receitas rápidas, práticas e que podem ser armazenadas para aqueles momentos em que o desejo por um docinho aparece.

5 sobremesas geladas com menos de 100 calorias para comer na dieta

1. Sorbet de manga com maracujá

Uma opção leve, frutada e extremamente refrescante. A combinação da doçura da manga com a acidez do maracujá entrega sabor sem necessidade de açúcar. 80 calorias por porção.

Ingredientes:

1 manga madura picada e congelada;

Polpa de 1 maracujá;

Suco de ½ limão;

2 colheres (sopa) de água gelada.

Modo de preparo:

Coloque a manga congelada no processador; Adicione a polpa do maracujá e o suco de limão; Bata até formar um creme homogêneo; Se necessário, acrescente as colheres de água para ajudar na textura; Sirva imediatamente ou leve ao congelador por 1 hora para firmar.

2. Mousse fit de gelatina de morango

Leve, aerado e com sabor de infância, mas em uma versão com pouquíssimas calorias. Uma opção prática para preparar e deixar na geladeira para a semana. 60 a 70 calorias por porção.

Ingredientes:

1 caixa de gelatina diet sabor morango;

200 ml de água quente;

1 pote (170 g) de iogurte natural desnatado;

100 ml de água gelada;

4 cubos de gelo.

Modo de preparo:

Dissolva a gelatina diet na água quente; Acrescente a água gelada e misture bem; No liquidificador, coloque a mistura da gelatina, o iogurte e os cubos de gelo; Bata até ficar cremoso e aerado; Distribua em potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

3. Frozen yogurt bark com frutas vermelhas

A famosa “placa de iogurte congelado”. Crocante, colorida, refrescante e ótima para beliscar sem culpa. 90 calorias por porção.

Ingredientes:

1 pote (170 g) de iogurte grego zero açúcar;

1 colher (chá) de mel (opcional);

½ xícara de frutas vermelhas picadas (morango, mirtilo, framboesa);

1 colher (sopa) de granola ou castanhas trituradas.

Modo de preparo:

Forre uma assadeira com papel manteiga; Espalhe o iogurte em uma camada fina; Regue com o mel (se quiser adoçar); Distribua as frutas e finalize com granola ou castanhas; Leve ao congelador por 3 horas; Quebre em pedaços para servir.

4. Picolé de coco cremoso

Cremoso, leve e com o sabor clássico do coco. Parece indulgente, mas é super leve. Menos de 100 calorias por unidade.

Ingredientes:

200 ml de leite de coco light;

½ xícara de leite desnatado;

1 colher (sopa) de coco ralado sem açúcar;

1 colher (chá) de adoçante culinário opcional;

1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional).

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até ficar uniforme; Distribua em forminhas de picolé; Leve ao congelador por no mínimo 4 horas; Desenforme e aproveite.

5. Bites de banana com pasta de amendoim e chocolate

Pequenos pedaços congelados de banana recheados com pasta de amendoim e cobertos com chocolate. Docinho na medida, simples e energético, perfeito para matar a vontade de chocolate. 90 calorias por porção.

Ingredientes:

1 banana média cortada em rodelas;

1 colher (sopa) de pasta de amendoim natural;

30 g de chocolate 70% derretido.

Modo de preparo:

Faça pequenos “sanduíches” com duas rodelas de banana e um pouquinho de pasta de amendoim entre elas; Banhe metade ou toda a peça no chocolate derretido; Coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga; Leve ao congelador por 1 a 2 horas; Sirva direto do freezer.



