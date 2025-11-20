fechar
Social1 | Notícia

5 sobremesas geladas e fit com menos de 100 calorias para se refrescar

Experimente sobremesas geladas, leves e saudáveis com menos de 100 calorias e aproveite para matar a vontade de doce sem pesar na dieta!

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/11/2025 às 12:06
Imagem de frozen yogurt Bark com frutas vermelhas.
Imagem de frozen yogurt Bark com frutas vermelhas. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Clique aqui e escute a matéria

Quando o calor aperta e bate aquela vontade de comer algo doce, gelado e refrescante, muita gente acredita que a única opção é sair da dieta, mas não precisa ser assim.

Dá para aproveitar sobremesas deliciosas, fáceis de preparar e que ainda cabem perfeitamente em uma rotina saudável.

Para te ajudar a matar a vontade de doce sem culpa, separamos 5 opções de sobremesas geladas com menos de 100 calorias, feitas com ingredientes naturais e combinações leves.

São receitas rápidas, práticas e que podem ser armazenadas para aqueles momentos em que o desejo por um docinho aparece.

5 sobremesas geladas com menos de 100 calorias para comer na dieta

1. Sorbet de manga com maracujá

Uma opção leve, frutada e extremamente refrescante. A combinação da doçura da manga com a acidez do maracujá entrega sabor sem necessidade de açúcar. 80 calorias por porção.

Ingredientes:

  • 1 manga madura picada e congelada;
  • Polpa de 1 maracujá;
  • Suco de ½ limão;
  • 2 colheres (sopa) de água gelada.

LEIA TAMBÉM: 3 receitas de bolos fit para matar a vontade de doce na dieta

Modo de preparo:

  1. Coloque a manga congelada no processador;
  2. Adicione a polpa do maracujá e o suco de limão;
  3. Bata até formar um creme homogêneo;
  4. Se necessário, acrescente as colheres de água para ajudar na textura;
  5. Sirva imediatamente ou leve ao congelador por 1 hora para firmar.

2. Mousse fit de gelatina de morango

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leve, aerado e com sabor de infância, mas em uma versão com pouquíssimas calorias. Uma opção prática para preparar e deixar na geladeira para a semana. 60 a 70 calorias por porção.

Ingredientes:

  • 1 caixa de gelatina diet sabor morango;
  • 200 ml de água quente;
  • 1 pote (170 g) de iogurte natural desnatado;
  • 100 ml de água gelada;
  • 4 cubos de gelo.

Leia Também

Modo de preparo:

  1. Dissolva a gelatina diet na água quente;
  2. Acrescente a água gelada e misture bem;
  3. No liquidificador, coloque a mistura da gelatina, o iogurte e os cubos de gelo;
  4. Bata até ficar cremoso e aerado;
  5. Distribua em potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

3. Frozen yogurt bark com frutas vermelhas

A famosa “placa de iogurte congelado”. Crocante, colorida, refrescante e ótima para beliscar sem culpa. 90 calorias por porção.

Ingredientes:

  • 1 pote (170 g) de iogurte grego zero açúcar;
  • 1 colher (chá) de mel (opcional);
  • ½ xícara de frutas vermelhas picadas (morango, mirtilo, framboesa);
  • 1 colher (sopa) de granola ou castanhas trituradas.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas fit que vão te ajudar a matar a vontade de doce na dieta

Modo de preparo:

  1. Forre uma assadeira com papel manteiga;
  2. Espalhe o iogurte em uma camada fina;
  3. Regue com o mel (se quiser adoçar);
  4. Distribua as frutas e finalize com granola ou castanhas;
  5. Leve ao congelador por 3 horas;
  6. Quebre em pedaços para servir.

4. Picolé de coco cremoso

Cremoso, leve e com o sabor clássico do coco. Parece indulgente, mas é super leve. Menos de 100 calorias por unidade.

Ingredientes:

  • 200 ml de leite de coco light;
  • ½ xícara de leite desnatado;
  • 1 colher (sopa) de coco ralado sem açúcar;
  • 1 colher (chá) de adoçante culinário opcional;
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional).

Leia Também

Modo de preparo:

  1. Misture todos os ingredientes até ficar uniforme;
  2. Distribua em forminhas de picolé;
  3. Leve ao congelador por no mínimo 4 horas;
  4. Desenforme e aproveite.

5. Bites de banana com pasta de amendoim e chocolate

Pequenos pedaços congelados de banana recheados com pasta de amendoim e cobertos com chocolate. Docinho na medida, simples e energético, perfeito para matar a vontade de chocolate. 90 calorias por porção.

Ingredientes:

  • 1 banana média cortada em rodelas;
  • 1 colher (sopa) de pasta de amendoim natural;
  • 30 g de chocolate 70% derretido.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas incríveis para ter uma alimentação saudável sem gastar muito

Modo de preparo:

  1. Faça pequenos “sanduíches” com duas rodelas de banana e um pouquinho de pasta de amendoim entre elas;
  2. Banhe metade ou toda a peça no chocolate derretido;
  3. Coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga;
  4. Leve ao congelador por 1 a 2 horas;
  5. Sirva direto do freezer.

VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?

Leia também

Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs
Famosos pelados

Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs
4 cores de esmalte elegantes que combinam com dias quentes
esmaltes elegantes

4 cores de esmalte elegantes que combinam com dias quentes

Compartilhe

Tags