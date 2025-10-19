5 dicas práticas para comer melhor na correria do dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprenda truques simples para comer melhor mesmo na correria do dia a dia e mantenha uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor!

Clique aqui e escute a matéria

A rotina agitada é uma realidade para a maioria das pessoas. Entre compromissos de trabalho, estudos e afazeres pessoais, manter uma alimentação equilibrada pode parecer um desafio.

No entanto, comer bem mesmo com pouco tempo é totalmente possível, basta adotar algumas estratégias práticas e inteligentes.

Alimentar-se de forma saudável não significa seguir dietas restritivas, mas sim fazer escolhas conscientes que forneçam energia, disposição e bem-estar ao longo do dia.

5 dicas práticas e eficazes para comer melhor no dia a dia

Alimentação bem planejada pode ser aliada aos estudos - Andrea Rankovic/Freepik

1. Planeje suas refeições com antecedência

O planejamento é o primeiro passo para evitar deslizes. Quando você define o que vai comer ao longo da semana, reduz as chances de recorrer a fast food ou lanches ultraprocessados.

Reserve um momento no fim de semana para montar um cardápio simples, equilibrado e de acordo com sua rotina.

LEIA TAMBÉM: 3 sobremesas fit deliciosas com chocolate para não fugir da dieta

Prepare marmitas com proteínas magras (como frango, peixe ou ovos), grãos integrais (arroz, quinoa, feijão) e legumes variados. Guarde em porções individuais na geladeira ou freezer.

Além de economizar tempo e dinheiro, essa prática garante uma alimentação mais nutritiva e evita o consumo impulsivo de alimentos menos saudáveis.

2. Tenha lanches saudáveis sempre por perto

Na correria, é comum ficar muitas horas sem comer e acabar atacando o que estiver mais fácil, geralmente, algo cheio de açúcar ou gordura. Por isso, tenha snacks saudáveis à mão:

Castanhas e nozes;

Frutas secas ou frescas;

Barras de proteína ou de cereais integrais;

Iogurte natural;

Biscoitos integrais ou torradas leves.

Esses lanches mantêm o metabolismo ativo, controlam a fome e ajudam a evitar exageros nas refeições principais.

O segredo é carregar opções práticas na bolsa, mochila ou gaveta do trabalho, para não depender de escolhas de última hora.

3. Priorize alimentos naturais e evite ultraprocessados

Mesmo com pouco tempo, é importante escolher alimentos de verdade. Quanto menos industrializado for o que você consome, melhor será a nutrição e o bem-estar.

Dê preferência a ingredientes frescos: frutas, verduras, legumes, ovos, grãos e carnes magras. Evite produtos cheios de conservantes, sódio e açúcares adicionados, como embutidos, refrigerantes e salgadinhos.

LEIA TAMVBÉM: 4 exercícios super fáceis para começar agora mesmo em casa e emagrecer

Uma boa estratégia é deixar ingredientes prontos na geladeira, legumes cozidos, frango desfiado, arroz integral e molhos caseiros, facilitando o preparo de pratos rápidos sem comprometer a qualidade da alimentação.

4. Não pule refeições

Pular refeições é um erro comum em dias cheios, mas pode causar cansaço, queda de concentração e até compulsão alimentar depois. O ideal é fazer pequenas refeições ao longo do dia, respeitando o seu ritmo e horários.

Mesmo que não dê tempo para almoçar com calma, tente fazer paradas curtas para comer algo nutritivo.

Um sanduíche natural, uma fruta com castanhas ou uma salada pronta são opções simples e equilibradas que evitam longos períodos de jejum.

Manter uma rotina alimentar regular ajuda a equilibrar os níveis de energia e melhora a produtividade.

5. Hidrate-se e reduza o consumo de bebidas calóricas

Beber água é um dos hábitos mais simples e, ao mesmo tempo, mais esquecidos na correria. A hidratação adequada melhora a digestão, ajuda no controle do apetite e mantém o corpo e a mente em equilíbrio.

Deixe sempre uma garrafinha por perto e estabeleça metas de consumo ao longo do dia. Evite substituir a água por refrigerantes.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas de ouro que são o segredo para você conseguir emagrecer

Ou até mesmo sucos industrializados ou cafés muito adoçados, que aumentam o consumo de açúcar e calorias desnecessárias.

Uma boa dica é apostar em águas saborizadas com rodelas de limão, hortelã ou gengibre, que deixam o hábito mais prazeroso e refrescante.



VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?

