3 receitas de tortas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta
Aprenda receitas de tortas fit fáceis e saudáveis que ficam deliciosas e podem ser saboreadas sem culpa tornando sua dieta muito mais leve e saborosa.
Quem disse que torta e dieta não combinam? As versões fit chegaram para provar que é possível comer bem, sem culpa e ainda manter o sabor irresistível.
Com ingredientes mais leves e nutritivos, essas tortas se tornam perfeitas para matar a vontade de doce ou salgado, sem atrapalhar a alimentação saudável.
Pensando nisso, selecionamos 3 tortas fit fáceis e saudáveis que podem ser consumidas até mesmo durante a dieta. São receitas fáceis que você vai querer repetir várias vezes.
3 receitas incríveis de tortas fit leves e deliciosas
1. Torta de limão light
A torta de limão é uma das sobremesas mais queridas, mas sua versão tradicional costuma levar leite condensado e creme de leite. Nesta receita light, os ingredientes foram substituídos por opções mais leves, sem perder a cremosidade.
Ingredientes da base:
- 1 pacote de biscoito integral sem açúcar;
- 3 colheres (sopa) de óleo de coco;
- 2 colheres (sopa) de adoçante culinário.
Ingredientes do recheio:
- 1 pote de iogurte natural desnatado;
- Suco de 2 limões;
- Raspas de limão a gosto;
- 1 colher (sopa) de mel ou adoçante natural;
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor.
Modo de preparo:
- Triture os biscoitos até virar uma farofa e misture com o óleo de coco e o adoçante. Forre o fundo de uma forma removível e leve à geladeira;
- Dissolva a gelatina conforme instruções da embalagem;
- Misture o iogurte, o suco de limão, as raspas e o mel, acrescentando a gelatina;
- Despeje sobre a base e leve à geladeira por 3 horas.
2. Torta de frango fit
Para quem busca uma opção salgada, a torta de frango fit é excelente como refeição principal ou lanche. Rica em proteínas e fibras, é saciante e pode ser consumida sem pesar na dieta.
Ingredientes da massa:
- 2 ovos inteiros;
- 1 xícara (chá) de aveia em flocos finos;
- 1 xícara (chá) de leite desnatado ou bebida vegetal;
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
- 1 colher (sopa) de fermento em pó;
- Sal e temperos naturais a gosto.
Ingredientes do recheio:
- 200 g de peito de frango desfiado;
- 1 tomate picado;
- 1 cenoura ralada;
- 1 cebola pequena picada;
- Cheiro-verde a gosto.
Modo de preparo:
- Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma mistura homogênea;
- Em uma frigideira, refogue o frango com os temperos, tomate, cenoura e cebola. Reserve;
- Despeje metade da massa em uma forma untada, coloque o recheio e cubra com o restante da massa;
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até dourar.
3. Torta de morango saudável
Quem não abre mão de uma sobremesa com frutas vai se encantar com esta torta de morango saudável. Leve, colorida e rica em antioxidantes, ela é perfeita para matar a vontade de doce sem sair da dieta.
Ingredientes da base:
- 1 xícara (chá) de aveia em flocos;
- ½ xícara (chá) de castanhas trituradas;
- 2 colheres (sopa) de mel ou adoçante natural;
- 2 colheres (sopa) de óleo de coco.
Ingredientes do recheio:
- 1 pote de iogurte grego zero gordura;
- ½ xícara (chá) de leite em pó desnatado;
- 1 colher (chá) de essência de baunilha;
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor;
- Morangos frescos para decorar.
Modo de preparo:
- Misture os ingredientes da base até formar uma massa consistente e forre uma forma removível. Leve ao forno por 10 minutos;
- Dissolva a gelatina conforme instruções da embalagem e misture com o iogurte, o leite em pó e a essência de baunilha;
- Coloque o recheio sobre a base assada e leve à geladeira por 3 horas;
- Decore com morangos frescos antes de servir.
