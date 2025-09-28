3 receitas de tortas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprenda receitas de tortas fit fáceis e saudáveis que ficam deliciosas e podem ser saboreadas sem culpa tornando sua dieta muito mais leve e saborosa.

Quem disse que torta e dieta não combinam? As versões fit chegaram para provar que é possível comer bem, sem culpa e ainda manter o sabor irresistível.

Com ingredientes mais leves e nutritivos, essas tortas se tornam perfeitas para matar a vontade de doce ou salgado, sem atrapalhar a alimentação saudável.

Pensando nisso, selecionamos 3 tortas fit fáceis e saudáveis que podem ser consumidas até mesmo durante a dieta. São receitas fáceis que você vai querer repetir várias vezes.

3 receitas incríveis de tortas fit leves e deliciosas

1. Torta de limão light

Torta de Limão - Guia de Cozinha

A torta de limão é uma das sobremesas mais queridas, mas sua versão tradicional costuma levar leite condensado e creme de leite. Nesta receita light, os ingredientes foram substituídos por opções mais leves, sem perder a cremosidade.

Ingredientes da base:

1 pacote de biscoito integral sem açúcar;

3 colheres (sopa) de óleo de coco;

2 colheres (sopa) de adoçante culinário.

Ingredientes do recheio:

1 pote de iogurte natural desnatado;

Suco de 2 limões;

Raspas de limão a gosto;

1 colher (sopa) de mel ou adoçante natural;

1 envelope de gelatina incolor sem sabor.



Modo de preparo:

Triture os biscoitos até virar uma farofa e misture com o óleo de coco e o adoçante. Forre o fundo de uma forma removível e leve à geladeira; Dissolva a gelatina conforme instruções da embalagem; Misture o iogurte, o suco de limão, as raspas e o mel, acrescentando a gelatina; Despeje sobre a base e leve à geladeira por 3 horas.

2. Torta de frango fit

Torta de frango fit - iStock

Para quem busca uma opção salgada, a torta de frango fit é excelente como refeição principal ou lanche. Rica em proteínas e fibras, é saciante e pode ser consumida sem pesar na dieta.

Ingredientes da massa:

2 ovos inteiros;

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos;

1 xícara (chá) de leite desnatado ou bebida vegetal;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

Sal e temperos naturais a gosto.

Ingredientes do recheio:

200 g de peito de frango desfiado;

1 tomate picado;

1 cenoura ralada;

1 cebola pequena picada;

Cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma mistura homogênea; Em uma frigideira, refogue o frango com os temperos, tomate, cenoura e cebola. Reserve; Despeje metade da massa em uma forma untada, coloque o recheio e cubra com o restante da massa; Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até dourar.

3. Torta de morango saudável

Torta de morango fit - iStock

Quem não abre mão de uma sobremesa com frutas vai se encantar com esta torta de morango saudável. Leve, colorida e rica em antioxidantes, ela é perfeita para matar a vontade de doce sem sair da dieta.

Ingredientes da base:

1 xícara (chá) de aveia em flocos;

½ xícara (chá) de castanhas trituradas;

2 colheres (sopa) de mel ou adoçante natural;

2 colheres (sopa) de óleo de coco.

Ingredientes do recheio:

1 pote de iogurte grego zero gordura;

½ xícara (chá) de leite em pó desnatado;

1 colher (chá) de essência de baunilha;

1 envelope de gelatina incolor sem sabor;

Morangos frescos para decorar.

Modo de preparo:

Misture os ingredientes da base até formar uma massa consistente e forre uma forma removível. Leve ao forno por 10 minutos; Dissolva a gelatina conforme instruções da embalagem e misture com o iogurte, o leite em pó e a essência de baunilha; Coloque o recheio sobre a base assada e leve à geladeira por 3 horas; Decore com morangos frescos antes de servir.



