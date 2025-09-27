Após Justiça determinar nova tutela de Amanda Wanessa, marido da cantora faz postagem: "teve efeito contrário"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora gospel sofreu acidente em janeiro de 2021 e, desde então, vive em estado de coma vígil, com quadro de tetraplegia. Entenda o caso

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça de Pernambuco determinou que a cantora gospel Amanda Wanessa deixe os cuidados do marido, Dobson Santos, e passe a ficar sob responsabilidade da irmã, Daniele Mendes de Melo.

Amanda sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, e desde então vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia.

Após 642 dias de internação e diversas cirurgias no Hospital Português, no Recife, a cantora recebeu alta em outubro de 2022 e segue o tratamento em casa, acompanhada por uma equipe médica especializada.

Até então, Dobson era o curador provisório de Amanda, mas denúncias de suspeita de negligência, isolamento e suposta violência levaram o Ministério Público e a Defensoria Pública a solicitar que a cantora fosse colocada sob tutela da irmã.

A decisão da 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes também decretou a interdição parcial de Amanda, limitando-a a decisões financeiras e patrimoniais, e determinou que ela fosse transferida para a residência providenciada pela família, com home care integral. A nova curadora terá ainda que prestar contas anualmente.

Após a decisão da Justiça, Dobson Santos repercutiu o caso nas redes sociais. Ele publicou nos Stories do Instagram uma foto antiga ao lado de Amanda, com a legenda: “Sem Jesus nem tente”.

Muitos internautas viram a publicação como uma indireta, como se o marido tivesse afrontando a decisão tomada.