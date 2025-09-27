fechar
Após Justiça determinar nova tutela de Amanda Wanessa, marido da cantora faz postagem: "teve efeito contrário"

Cantora gospel sofreu acidente em janeiro de 2021 e, desde então, vive em estado de coma vígil, com quadro de tetraplegia. Entenda o caso

Por Alice Lins Publicado em 27/09/2025 às 15:44
Marido de Amanda Wanessa faz postagem em story no Instagram
Marido de Amanda Wanessa faz postagem em story no Instagram - Reprodução/Instagram

A Justiça de Pernambuco determinou que a cantora gospel Amanda Wanessa deixe os cuidados do marido, Dobson Santos, e passe a ficar sob responsabilidade da irmã, Daniele Mendes de Melo.

Amanda sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, e desde então vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia.

Após 642 dias de internação e diversas cirurgias no Hospital Português, no Recife, a cantora recebeu alta em outubro de 2022 e segue o tratamento em casa, acompanhada por uma equipe médica especializada.

Até então, Dobson era o curador provisório de Amanda, mas denúncias de suspeita de negligência, isolamento e suposta violência levaram o Ministério Público e a Defensoria Pública a solicitar que a cantora fosse colocada sob tutela da irmã.

A decisão da 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes também decretou a interdição parcial de Amanda, limitando-a a decisões financeiras e patrimoniais, e determinou que ela fosse transferida para a residência providenciada pela família, com home care integral. A nova curadora terá ainda que prestar contas anualmente.

Após a decisão da Justiça, Dobson Santos repercutiu o caso nas redes sociais. Ele publicou nos Stories do Instagram uma foto antiga ao lado de Amanda, com a legenda: “Sem Jesus nem tente”.

Muitos internautas viram a publicação como uma indireta, como se o marido tivesse afrontando a decisão tomada. 

