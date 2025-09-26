Caso Amanda Wanessa: cantora é transferida para casa da família e marido afirma que irá recorrer decisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A criança, filha de Amanda, está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado

A cantora gospel, Amanda Wanessa, teve a curatela transferida para os pais e a irmã, com isso, ela foi encaminhada para a casa dos pais nesta sexta-feira (26).

O marido de Amanda, Dobson, afirma que vai recorrer à decisão judicial para que retorne aos cuidados da cantora. O homem compartilhou nas redes sociais a chegada da ambulância que fez a transferência.

"Ele acatou o pedido, com muita surpresa. Na realidade, a curatela seria da irmã da cantora e do marido, provisoriamente, pela Vara do Recife. Veio para a terceira Vara Criminal de Jaboatão, onde foi decidido que a curatela seria só da irmã", contou Elísio Pontes, advogado de Dobson.

O advogado pontua que o transtorno pode recair sobre a criança, filha de Amanda e Dobson, tendo em vista que os recebimentos financeiros ficarão somente sob a responsabilidade da irmã.

"Entraremos com recurso na segunda-feira para que seja compartilhado, porque tem que pagar a escola da criança, inclusive a advogada fala que não foi discutido isso no processo, mas tem a mensaliade da escola, tem o condomínio onde ela mora, tem todas as despesas de uma criança".

A criança está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado.

A filha poderá realizar visitar, entretanto, Dobson tem um medida protetiva imposta pela irmã de Amanda, o que pode dificultar o acesso dele para Amanda. A decisão ocorreu após um vídeo de uma discussão entre a família e o marido.

"No recurso de apelação eu vou pedir uma tutela antecipada, para cancelar urgentemente isso, para que ela volte para a casa dela", concluiu.

