Caso Amanda Wanessa: cantora é transferida para casa da família e marido afirma que irá recorrer decisão
A criança, filha de Amanda, está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado
A cantora gospel, Amanda Wanessa, teve a curatela transferida para os pais e a irmã, com isso, ela foi encaminhada para a casa dos pais nesta sexta-feira (26).
O marido de Amanda, Dobson, afirma que vai recorrer à decisão judicial para que retorne aos cuidados da cantora. O homem compartilhou nas redes sociais a chegada da ambulância que fez a transferência.
"Ele acatou o pedido, com muita surpresa. Na realidade, a curatela seria da irmã da cantora e do marido, provisoriamente, pela Vara do Recife. Veio para a terceira Vara Criminal de Jaboatão, onde foi decidido que a curatela seria só da irmã", contou Elísio Pontes, advogado de Dobson.
O advogado pontua que o transtorno pode recair sobre a criança, filha de Amanda e Dobson, tendo em vista que os recebimentos financeiros ficarão somente sob a responsabilidade da irmã.
"Entraremos com recurso na segunda-feira para que seja compartilhado, porque tem que pagar a escola da criança, inclusive a advogada fala que não foi discutido isso no processo, mas tem a mensaliade da escola, tem o condomínio onde ela mora, tem todas as despesas de uma criança".
A criança está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado.
A filha poderá realizar visitar, entretanto, Dobson tem um medida protetiva imposta pela irmã de Amanda, o que pode dificultar o acesso dele para Amanda. A decisão ocorreu após um vídeo de uma discussão entre a família e o marido.
"No recurso de apelação eu vou pedir uma tutela antecipada, para cancelar urgentemente isso, para que ela volte para a casa dela", concluiu.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />