fechar
Notícias | Notícia

Caso Amanda Wanessa: cantora é transferida para casa da família e marido afirma que irá recorrer decisão

A criança, filha de Amanda, está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado

Por Zayra Pereira Publicado em 26/09/2025 às 21:16
Imagem de Amanda Wanessa, registrada pelo marido
Imagem de Amanda Wanessa, registrada pelo marido - Reprodução

A cantora gospel, Amanda Wanessa, teve a curatela transferida para os pais e a irmã, com isso, ela foi encaminhada para a casa dos pais nesta sexta-feira (26).

O marido de Amanda, Dobson, afirma que vai recorrer à decisão judicial para que retorne aos cuidados da cantora. O homem compartilhou nas redes sociais a chegada da ambulância que fez a transferência.

"Ele acatou o pedido, com muita surpresa. Na realidade, a curatela seria da irmã da cantora e do marido, provisoriamente, pela Vara do Recife. Veio para a terceira Vara Criminal de Jaboatão, onde foi decidido que a curatela seria só da irmã", contou Elísio Pontes, advogado de Dobson.

Leia Também

O advogado pontua que o transtorno pode recair sobre a criança, filha de Amanda e Dobson, tendo em vista que os recebimentos financeiros ficarão somente sob a responsabilidade da irmã.

"Entraremos com recurso na segunda-feira para que seja compartilhado, porque tem que pagar a escola da criança, inclusive a advogada fala que não foi discutido isso no processo, mas tem a mensaliade da escola, tem o condomínio onde ela mora, tem todas as despesas de uma criança".

A criança está bastante chocada com toda a situação. "Foi bastante doloroso, principalmente para quem cuidava", pontuou o advogado.

A filha poderá realizar visitar, entretanto, Dobson tem um medida protetiva imposta pela irmã de Amanda, o que pode dificultar o acesso dele para Amanda. A decisão ocorreu após um vídeo de uma discussão entre a família e o marido.

"No recurso de apelação eu vou pedir uma tutela antecipada, para cancelar urgentemente isso, para que ela volte para a casa dela", concluiu.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã
Famosos

Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã
Caso Amanda Wanessa: justiça determina que tutela seja repassada para irmã da cantora
Cuidados legais

Caso Amanda Wanessa: justiça determina que tutela seja repassada para irmã da cantora

Compartilhe

Tags