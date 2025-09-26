Polícia conclui investigação sobre caso de menina agredida na escola, em Belém do São Francisco
Um procedimento especial foi instaurado, o que resultou na apreensão de um menino de 12 anos, na Zona Rural de Floresta. Confira detalhes
A Polícia Civil de Pernambuco enviou ao Ministério Público (MP), na última sexta-feira (19), a conclusão da investigação do caso Alícia Valentina, que morreu após um episódio brutal de violência dentro da escola.
A menina de 11 anos morreu no dia sete deste mês em decorrência das violências que aconteceram dentro banheiro da Escola municipal Tia Zita, que fica em Belém de São Francisco, município do Sertão de Pernambuco.
Um procedimento especial foi instaurado, o que resultou na apreensão de um menino de 12 anos, na Zona Rural de Floresta. Ele foi levado, no dia 11, para uma Unidade de Internação de Menores Infratores, onde deve responder pelo ato de lesão corporal seguido de morte.
Por que procedimento especial e não inquérito?
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos não podem responder processos criminais, como acontece no caso de adultos infratores, por isso, o documento é nomeado Procedimento Especial. Além disso, o Eca também prevê que menores que respondem por infrações também não podem ter a identidade revelada.
A prefeitura do município também instaurou um processo administrativo contra a gestora e vice-gestora da escola, Ana Angélica Oliveira Gomes e de Patrícia Rodrigues da Silva, respectivamente. A medida foi tomada para apurar as responsabilidades delas enquanto responsáveis pela unidade de ensino.
Relembre o caso
A menina, no dia três deste mês, foi agredida por quatro pessoas no banheiro, sendo trê meninos e uma menina. Ela teve sangramentos pela boca, ouvido e nariz, e foi socorrida pela escola e pela mãe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pouco depois ela foi liberada e retornou para sua residênta, entretanto o caso se agravou e ela foi internada no Hospital da Restauração, no Recife. Dias depois, ela faleceu de morte cerebral.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco contou que concluiu o procedimento especial de menor, que apurou os fatos ocorridos no dia 3 de setembro de 2025, no município de Belém de São Francisco. O procedimento foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no dia 19 de setembrode2025