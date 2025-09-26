Polícia conclui investigação sobre caso de menina agredida na escola, em Belém do São Francisco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um procedimento especial foi instaurado, o que resultou na apreensão de um menino de 12 anos, na Zona Rural de Floresta. Confira detalhes

A Polícia Civil de Pernambuco enviou ao Ministério Público (MP), na última sexta-feira (19), a conclusão da investigação do caso Alícia Valentina, que morreu após um episódio brutal de violência dentro da escola.

A menina de 11 anos morreu no dia sete deste mês em decorrência das violências que aconteceram dentro banheiro da Escola municipal Tia Zita, que fica em Belém de São Francisco, município do Sertão de Pernambuco.

Leia Também Menina de 11 anos morre após ser espancada dentro de escola no Sertão de Pernambuco

Um procedimento especial foi instaurado, o que resultou na apreensão de um menino de 12 anos, na Zona Rural de Floresta. Ele foi levado, no dia 11, para uma Unidade de Internação de Menores Infratores, onde deve responder pelo ato de lesão corporal seguido de morte.

Por que procedimento especial e não inquérito?

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos não podem responder processos criminais, como acontece no caso de adultos infratores, por isso, o documento é nomeado Procedimento Especial. Além disso, o Eca também prevê que menores que respondem por infrações também não podem ter a identidade revelada.

A prefeitura do município também instaurou um processo administrativo contra a gestora e vice-gestora da escola, Ana Angélica Oliveira Gomes e de Patrícia Rodrigues da Silva, respectivamente. A medida foi tomada para apurar as responsabilidades delas enquanto responsáveis pela unidade de ensino.

Relembre o caso

A menina, no dia três deste mês, foi agredida por quatro pessoas no banheiro, sendo trê meninos e uma menina. Ela teve sangramentos pela boca, ouvido e nariz, e foi socorrida pela escola e pela mãe.

Pouco depois ela foi liberada e retornou para sua residênta, entretanto o caso se agravou e ela foi internada no Hospital da Restauração, no Recife. Dias depois, ela faleceu de morte cerebral.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco contou que concluiu o procedimento especial de menor, que apurou os fatos ocorridos no dia 3 de setembro de 2025, no município de Belém de São Francisco. O procedimento foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no dia 19 de setembrode2025