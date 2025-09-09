Mãe cobra justiça pela morte de filha após espancamento em escola de Pernambuco: "quem fez que pague"
Alícia Valentina foi agredida dentro do banheiro da escola em que estudava na última quarta-feira (1); morte encefálica foi confirmada no domingo
A família de Alícia Valentina Lima dos Santos Silva, de 11 anos, cobra justiça pelo falecimento da menina, acontecido na noite do último domingo (7). Alícia foi vítima de espancamento dentro do banheiro da escola onde estudava, em Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco.
Ainda em choque, Ana, a mãe de Alícia, concedeu entrevista à TV Jornal enquanto aguardava a liberação do corpo da menina no Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. Ela relatou que soube do incidente por meio de uma professora, horas após a filha ter ido para a escola.
Socorro por funcionários da escola
"Ela foi pra escola. Quando passou umas horas depois, chegou uma professora avisando que ela tinha sofrido espancamento na escola. Aí a direção da escola levou para hospital", conta.
Não foi esclarecido à ela o que exatamente aconteceu. "Disse que foi um menino maior do que ela, mas disse que tem outras crianças envolvidas no meio. Aí eu não sei dizer porque foi que aconteceu isso", continuou, relembrando.
De acordo com o G1, o Boletim de Ocorrência diz que quatro meninos e uma menina participaram das agressões. A motivação inicial teria sido a recusa de Alícia a "ficar" com um dos meninos.
Hospital teria dado alta a Alícia
"Aí eu fui acompanhar. Quando cheguei lá, já tinham limpado ela e o sangue que saiu pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. E ela se queixando de muita dor". Mesmo assim, a mãe diz que a equipe médica do hospital liberou Alícia após aplicação de medicamentos.
O estado físico de Alícia já indicava a gravidade dos ferimentos. "Ela não ficou de observação. [...] a menina foi andando, passou mal em casa, vomitando sangue, não abria mais os olhos". Então Ana levou novamente a filha à unidade hospitalar.
Morte de Alícia foi negligência?
Os médicos finalmente constataram a gravidade do quadro e Alícia foi levada às pressas para o hospital de Salgueiro. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Apesar dos esforços, Alícia Valentina não resistiu e teve morte encefálica, provocada pelos ferimentos na cabeça.
"Minha filha era uma menina muito doce, muito doce. Todo mundo gostava dela lá em Belém. Não tinha o que dizer dela". A falta de transparência, a incerteza do acontecido e a negligência com o caso motivam o sentimento de revolta em Ana: "Queremos justiça. Quem fez que pague".
O que diz a prefeitura de Belém do São Francisco
A Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco, por meio de nota, rebate a alegação de que houve negligência no atendimento prestado à Alícia na unidade hospitalar: "não houve negligência médica ou alta hospitalar pelos profissionais que realizaram o atendimento". Veja a íntegra: