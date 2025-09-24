Caso Amanda Wanessa: justiça determina que tutela seja repassada para irmã da cantora
Ocorreu uma análise que observou que o marido toma decisões contrárias às escolhas de Amanda, contribuindo para a alteração da curatela
A 3ª Vara da Família de Jaboatão dos Guararapes determinou, nesta quarta-feira (24), que os cuidados e a curatutela da cantora gospel Amanda Wanessa deverão ser repassados para sua irmã.
A mulher, que vive com duras sequelas de um acidenrte, atualmente vive sob os cuidados do marido, Dóbson Santos. A decisão da justiça aconteceu devido a denúncias de negligência e maus tratos.
Além disso, também ocorreu uma análise que observou que o marido toma decisões contrárias às escolhas de Amanda, contribuindo para a alteração da curatela. A cantora gospel será transferida para a casa dos pais, onde passará a receber os cuidados.
"Nesta semana a justiça determinou que os cuidados passam a ser da família e a curatela da irmã, Daniele. Nosso foco nesse momento é o bem-estar dessa família, a segurança e o cumprimento dessa decisão", contou a advogada da familia.
Brigas constantes
O marido e a família de Amanda tinham uma relação conflituosa desde o acidente, pois os parentes alegam que ele não permitia visitas e controlava duramente as finanças dela. Em um dos episódios de discussão entre o marido e a família, Dobson e o pai da cantora chegaram a trocar socos.
Relembre o caso
Amanda Wanessa dirigia um carro com a família e uma amiga no dia 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, no município de Rio Formoso, quando se envolveu em um grave sinistro de trânsito, colidindo com um caminhão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O carro estava com 4 pessoas e todas elas, exceto Amanda, tiveram apenas ferimentos leves, sem necessidade de tratamentos complexos.
A cantora teve graves sequelas que a levaram a um estado vegetativo, no qual ela está atualmente. O quadro de saúde é estável mas a condição é irreversível.
A equipe de joralismo tentou entrar em contato com o marido de Amanda, Dobson, mas não teve retorno.