Caso Amanda Wanessa: justiça determina que tutela seja repassada para irmã da cantora

A 3ª Vara da Família de Jaboatão dos Guararapes determinou, nesta quarta-feira (24), que os cuidados e a curatutela da cantora gospel Amanda Wanessa deverão ser repassados para sua irmã.

A mulher, que vive com duras sequelas de um acidenrte, atualmente vive sob os cuidados do marido, Dóbson Santos. A decisão da justiça aconteceu devido a denúncias de negligência e maus tratos.

Além disso, também ocorreu uma análise que observou que o marido toma decisões contrárias às escolhas de Amanda, contribuindo para a alteração da curatela. A cantora gospel será transferida para a casa dos pais, onde passará a receber os cuidados.

"Nesta semana a justiça determinou que os cuidados passam a ser da família e a curatela da irmã, Daniele. Nosso foco nesse momento é o bem-estar dessa família, a segurança e o cumprimento dessa decisão", contou a advogada da familia.

Brigas constantes

O marido e a família de Amanda tinham uma relação conflituosa desde o acidente, pois os parentes alegam que ele não permitia visitas e controlava duramente as finanças dela. Em um dos episódios de discussão entre o marido e a família, Dobson e o pai da cantora chegaram a trocar socos.

Relembre o caso

Amanda Wanessa dirigia um carro com a família e uma amiga no dia 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, no município de Rio Formoso, quando se envolveu em um grave sinistro de trânsito, colidindo com um caminhão.

O carro estava com 4 pessoas e todas elas, exceto Amanda, tiveram apenas ferimentos leves, sem necessidade de tratamentos complexos.

A cantora teve graves sequelas que a levaram a um estado vegetativo, no qual ela está atualmente. O quadro de saúde é estável mas a condição é irreversível.

A equipe de joralismo tentou entrar em contato com o marido de Amanda, Dobson, mas não teve retorno.