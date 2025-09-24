fechar
Beleza | Notícia

Crescimento sem 1uebra: 4 dicas para fazer o cabelo liso crescer de forma saudável

Com constância e cuidados, o cabelo liso pode crescer bonito, resistente e com brilho natural. É uma questão de hábito e paciência

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 7:38
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito!
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Ter o cabelo liso e longo é o desejo de muita gente, mas nem sempre o crescimento acontece no ritmo esperado – ou os fios acabam quebrando no meio do caminho. A boa notícia é que, com os cuidados certos, é totalmente possível estimular o crescimento de forma saudável e natural.

Confira 4 dicas essenciais para conquistar fios longos, brilhantes e resistentes:

1. Evite lavagens com água quente

A água quente enfraquece a fibra capilar e agride o couro cabeludo, prejudicando o crescimento. Dê preferência à água morna ou fria.

2. Aposte em massagens no couro cabeludo

Massagear o couro cabeludo por 2 a 3 minutos por dia ativa a circulação sanguínea local, estimulando os folículos e promovendo o crescimento dos fios.

3. Hidrate e reconstrua os fios regularmente

Mesmo os cabelos lisos precisam de um cronograma capilar. Intercale hidratação, nutrição e reconstrução para manter os fios fortes até as pontas.

4. Evite o uso excessivo de química e calor

Progressiva, tintura, secador e chapinha em excesso enfraquecem os fios e causam quebras. Use protetor térmico e limite o uso de fontes de calor.

Leia também

Barba de respeito: 4 dicas para deixar os fios mais fortes e brilhantes
Beleza masculina

Barba de respeito: 4 dicas para deixar os fios mais fortes e brilhantes
5 dicas infalíveis para evitar a queda de cabelo liso
Cabelos

5 dicas infalíveis para evitar a queda de cabelo liso

Compartilhe

Tags