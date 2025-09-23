Dois homens são presos no Grande Recife por envolvimento em chacina
Prisões ocorreram na comunidade V8, em Olinda; grupo é suspeito de envolvimento em chacina com quatro mortos registrada só em agosto
Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade V8, em Olinda. Maycon Douglas Escócia da Silva, de 19 anos, e Gabriel Humberto Barbosa de Matos, de 22, são apontados como integrantes de um grupo envolvido no tráfico de drogas e disputas violentas pelo domínio da área. As informações são do repórter Rodrigo de Luna da TV Jornal.
Segundo as investigações, essa disputa resultou na execução de quatro pessoas em agosto, entre elas três homens e uma mulher trans, em um intervalo de poucos minutos.
Conflito entre grupos
Maycon é irmão de Deivinho, preso no mesmo dia da chacina. De acordo com a polícia, eles participaram de uma ação contra um desafeto na Ilha do Maruim, cuja casa foi metralhada e a moto incendiada. A vítima conseguiu escapar.
Na sequência, Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos, irmão do alvo, teria se aliado a rivais para atacar a V8, resultando em três mortes na rua. Horas depois, um outro irmão de Lucas foi assassinado dentro de casa, elevando para quatro o número de vítimas na madrugada. Lucas acabou preso quando se preparava para se vingar.
Estrutura do grupo
A Polícia Civil afirma conhecer o organograma do grupo criminoso. Lucas, rival do grupo da V8, permanece preso. A disputa teria se intensificado após a prisão de antigos líderes, quando o gerente local assumiu o comando e rompeu com os chefes anteriores, provocando divisões internas.
Há suspeitas de que a quadrilha mantenha ligação com o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, o que explicaria o acesso a armamento pesado.
Além dos dois presos agora, a polícia informou que três integrantes do grupo seguem foragidos, todos com mandados de prisão em aberto. O delegado Roberto Geraldo destacou que o perfil dos investigados é de extrema violência, inclusive contra antigos comparsas.