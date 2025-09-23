Dois homens são presos no Grande Recife por envolvimento em chacina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prisões ocorreram na comunidade V8, em Olinda; grupo é suspeito de envolvimento em chacina com quatro mortos registrada só em agosto

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade V8, em Olinda. Maycon Douglas Escócia da Silva, de 19 anos, e Gabriel Humberto Barbosa de Matos, de 22, são apontados como integrantes de um grupo envolvido no tráfico de drogas e disputas violentas pelo domínio da área. As informações são do repórter Rodrigo de Luna da TV Jornal.

Segundo as investigações, essa disputa resultou na execução de quatro pessoas em agosto, entre elas três homens e uma mulher trans, em um intervalo de poucos minutos.

Conflito entre grupos

Maycon é irmão de Deivinho, preso no mesmo dia da chacina. De acordo com a polícia, eles participaram de uma ação contra um desafeto na Ilha do Maruim, cuja casa foi metralhada e a moto incendiada. A vítima conseguiu escapar.

Na sequência, Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos, irmão do alvo, teria se aliado a rivais para atacar a V8, resultando em três mortes na rua. Horas depois, um outro irmão de Lucas foi assassinado dentro de casa, elevando para quatro o número de vítimas na madrugada. Lucas acabou preso quando se preparava para se vingar.

Estrutura do grupo

A Polícia Civil afirma conhecer o organograma do grupo criminoso. Lucas, rival do grupo da V8, permanece preso. A disputa teria se intensificado após a prisão de antigos líderes, quando o gerente local assumiu o comando e rompeu com os chefes anteriores, provocando divisões internas.

Há suspeitas de que a quadrilha mantenha ligação com o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, o que explicaria o acesso a armamento pesado.

Além dos dois presos agora, a polícia informou que três integrantes do grupo seguem foragidos, todos com mandados de prisão em aberto. O delegado Roberto Geraldo destacou que o perfil dos investigados é de extrema violência, inclusive contra antigos comparsas.