SDS divulga redução de 31% nos crimes violentos na RMR após 30 dias de atuação dos novos PMs

Balanço divulgado nesta terça revela que, em comparação a 2024, os novos PMs "Laranjinhas" contribuíram para reduções em vários indicadores criminais

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em parceria com as Polícias Militar e Civil, realizou na tarde desta terça-feira (23), uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço preliminar dos primeiros 30 dias de atuação dos novos policiais militares na Região Metropolitana do Recife. A análise compreende o período de 18 de agosto a 16 de setembro de 2025, comparado ao mesmo intervalo de 2024.



Apelidados de "laranjinhas" pela população, os novos agentes já demonstram impacto significativo na segurança pública da região, com reduções expressivas em vários indicadores criminais.

Queda nos índices de criminalidade

De acordo com dados divulgados pela SDS, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e outras ocorrências contra o patrimônio apresentaram quedas significativas na Região Metropolitana do Recife:

Redução de 31,2% nos crimes violentos em toda a RMR;

Queda de 15,18% nos casos de furto em Recife;

O principal destaque foi a redução de 90% nos roubos a ônibus, em comparação ao mesmo período de 2024.

O balanço também indica um aumento de 20% nas apreensões de armas de fogo na região, além de um crescimento de 52% nos encaminhamentos para delegacias de polícia.

Atuação ampliada da Polícia Militar

O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, destacou os resultados obtidos com a chegada dos novos policiais. “O impacto é muito positivo. As ocorrências estão sendo registradas nas delegacias, convertidas em inquéritos e outros procedimentos. Estamos preparados para atender essa demanda”, afirmou durante a coletiva.

Com a inclusão dos novos PMs, todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) passaram a ser contempladas. Números expressivos foram registrados nos primeiros 30 dias:

66.535 lançamentos de efetivo na DIM;

Média de 2.218 lançamentos diários;

Participação dos novos PMs também em ações sociais, como a campanha de doação de sangue.

Ampliação do efetivo da Polícia Civil

Ainda durante a coletiva, o delegado ressaltou que há uma necessidade contínua de reforçar o efetivo policial. Ele explicou que o Governo do Estado, sob a gestão de Raquel Lyra, está investindo também na Polícia Civil. Atualmente, 445 novos agentes estão em formação, com conclusão prevista para meados de novembro.



“Assim que essa primeira turma finalizar o curso, por volta do dia 10 de novembro, iniciaremos a formação da segunda turma, com mais 445 policiais civis. Ao final, provavelmente até o fim de maio do próximo ano, teremos 890 novos policiais civis prontos para atuar em Pernambuco”, afirmou o delegado.

Programas de destaque: Alerta Celular e Projeto Recupera

Entre as ações mais efetivas nesse primeiro mês de atuação, dois projetos se destacam: Alerta Celular e Projeto Recupera. Ambos têm como objetivo recuperar e devolver à população aparelhos celulares que foram roubados, furtados ou perdidos.

Alerta Celular: É um sistema onde os cidadãos podem cadastrar voluntariamente seus celulares, informando o IMEI e dados pessoais. Caso o aparelho seja recuperado, a polícia consegue identificar o verdadeiro dono e realizar a devolução.

Projeto Recupera: Funciona com base em diligências investigativas. Quando a polícia localiza um aparelho registrado como subtraído, entra em contato com quem está utilizando o dispositivo indevidamente, orientando a entrega voluntária em uma delegacia. A partir daí, com os dados do Alerta Celular, o aparelho é devolvido ao proprietário legítimo.

