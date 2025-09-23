Assassinato brutal de mais duas mulheres engrossa índice de feminicídios em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desde o ano passado, Pernambuco vem registrando um aumento nos crimes de feminicídio, com 61 casos de janeiro a agosto deste ano

Nesta semana, dois casos de violência contra a mulher chamaram a atenção de Pernambuco, tanto pelo curto intervalo entre eles quanto pela brutalidade observada nos assassinatos.

O caso mais recente aconteceu na madrugada desta terça-feira (23), quando duas pessoas foram até um motel que fica na rodovia PE-022, em Paulista. O homem, de 25 anos, deixou o motel por volta das 7h e disse que a mulher estava dormindo, por isso sairia mais tarde.

Com o passar das horas, as funcionárias do estabelecimento desconfiaram da demora para que a muher solicitasse a conta e decidiram entrar na suíte. Ao entrar no quarto, uma mulher que trabalha na limpeza pôde observar um verdadeiro cenário de filme de terror.

As paredes estavam repletas de sangue e a mulher bastante ferida, com sinais de esganadura, deitada de bruços, mas ja sem vida. Além disso, testemunhas contam que ela tinha um controle remoto inserido na região do ânus, o que traz requintes de crueldade ao caso, tendo em vista que pode sinalizar um estupro.

"Foi algo pesado que a gente não costuma ver nos locais de crime. Chocou toda a equipe", contou o responsável pela perícia, Victor Sá Leitão.

Funcionários do local, que foram levados para prestar depoimentos, contam que não ouviram nenhum grito, por isso não desconfiaram quando o homem pagou a conta e saiu do motel. A polícia acredita que ele tenha utilizado algum travesseiro para abafar os pedidos de socorro.

"Chegamos no local e com as diligências conseguimos identificar o suposto homem que estava com ela. A polícia militar foi ao encalço dele e conseguiu realizar a captura", contou o delegado Douglas Camilo.

Ele foi localizado, a partir de câmeras de segurança, no prédio da Compesa, no bairro do Janga, também em Paulista, onde ele começou a trabalhar no local no dia anterior.

O caso segue sob investigação e o suspeito nega ser o responsável pelo homicídio.

Corrida de aplicativo

De acordo com uma amiga da vítima, elas estavam em um bar e na hora de voltar para casa a jovem decidiu pedir uma moto por aplicativo. O suspeito seria esse motociclista.

"Quando deu 4h da manhã eu chamei a minha moto, porque eu não conseguia dormir, e fui para casa. Ela pediu na mesma hora também e depois não tive mais notícias dela", contou a amiga. "Eu não conheço ele e ela nunca teve contato com ele. Ela só chamou o alicativo para minha casa e eu não sei o que ele falou para ela".

A mãe conta que a jovem tinha conseguido um emprego recentemente e que era bastante ligada à família: "Ela sempre ajudava em casa, a mim, aos irmãos, à avó... Eu não sei nem como a gente vai dar essa notícia, porque só tem cinco meses da morte do meu pai".

A mulher também contou que o suspeito realizou transferências bancárias do celular da filha para o dele. O corpo foi reconhecido na tarde de hoje e a liberação deve ocorrer amanhã (24).

Violência em Caruaru

O outro caso aconteceu em Caruaru, no Agreste do estado, na madrugada de segunda-feira (22). A vítima, uma jovem de 20 anos, foi morta a facadas pelo namorado, de 24 anos, que já tinha passagem pela polícia por falso testemunho em um caso de homicídio.



Ela foi encontrada por vizinhos com cerca de 100 golpes de faca peixeira, desferidos principalmente na região do pescoço. Quando os policiais chegaram ao local do crime, puderam observar o chão completamnte ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima, o caso foi motivado por ciúmes.

O suspeito foi localizado e autuado em flagrante.

Feminicídio em Pernambuco

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os números de feminicídio voltaram a crescer em Pernambuco. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 61 crimes desse tipo — 11 a mais que no mesmo período do ano passado.