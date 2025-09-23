Assembleia Geral da ONU: entenda para quê serve e por que o Brasil é o primeiro país a falar
Criada em 1945, a Assembleia Geral reúne anualmente 193 estados-membros para debater temas cruciais para a comunidade internacional
A cada ano, em setembro, líderes mundiais se reúnem em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o principal órgão deliberativo e representativo da instituição. Fundada em 1945 com a Carta das Nações Unidas, a Assembleia serve como um palco central para a formulação de políticas globais e o desenvolvimento do direito internacional. A reunião de 2025, por exemplo, marcará os 80 anos da ONU e terá como pauta assuntos prioritários como os conflitos em Gaza e na Ucrânia, a defesa da democracia e o meio ambiente.
Ouça a matéria em áudio:
Funções e estrutura da Assembleia
A Assembleia Geral da ONU se reúne regularmente de setembro a dezembro, mas pode convocar sessões extraordinárias quando necessário. Nela, cada um dos 193 estados-membros tem direito a um voto, garantindo um princípio de igualdade na deliberação. Entre suas principais responsabilidades, de acordo com a Carta das Nações Unidas, estão:
• Analisar e aprovar o orçamento da ONU;
• Eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança e de outros conselhos e órgãos da ONU;
• Nomear o secretário-geral, seguindo a recomendação do Conselho de Segurança;
• Discutir qualquer questão relacionada à paz e à segurança internacionais.
Durante os debates gerais, cada país tem um limite de tempo voluntário de 15 minutos para seu discurso. A ordem de fala dos demais membros é definida por critérios como nível de representação, preferência e equilíbrio geográfico.
O protagonismo brasileiro na abertura
Uma das tradições mais conhecidas da Assembleia Geral é o fato de o Brasil ser sempre o primeiro país a discursar. Segundo o site oficial das Nações Unidas, essa prática começou nos primeiros anos do evento, quando o Brasil se voluntariava para falar, enquanto outros países se mostravam relutantes. Com o tempo, o gesto se consolidou como uma tradição. Desde a 10ª sessão, em 1955, o Brasil tem discursado primeiro, com raras exceções.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Existem outras teorias que tentam explicar essa primazia. Uma delas sugere que a posição foi oferecida como um "prêmio de consolação" por o Brasil ter ficado de fora do Conselho de Segurança. Outra hipótese é que o país foi escolhido por ser considerado neutro, evitando assim o aumento da tensão entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Contudo, a teoria mais aceita é a de que o Brasil simplesmente se voluntariava para a tarefa.
Como país anfitrião da sede da ONU, os Estados Unidos geralmente são o segundo país a se dirigir à Assembleia.
*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional