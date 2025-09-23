Assembleia Geral da ONU: entenda para quê serve e por que o Brasil é o primeiro país a falar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cada ano, em setembro, líderes mundiais se reúnem em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o principal órgão deliberativo e representativo da instituição. Fundada em 1945 com a Carta das Nações Unidas, a Assembleia serve como um palco central para a formulação de políticas globais e o desenvolvimento do direito internacional. A reunião de 2025, por exemplo, marcará os 80 anos da ONU e terá como pauta assuntos prioritários como os conflitos em Gaza e na Ucrânia, a defesa da democracia e o meio ambiente.

Ouça a matéria em áudio:

Funções e estrutura da Assembleia



A Assembleia Geral da ONU se reúne regularmente de setembro a dezembro, mas pode convocar sessões extraordinárias quando necessário. Nela, cada um dos 193 estados-membros tem direito a um voto, garantindo um princípio de igualdade na deliberação. Entre suas principais responsabilidades, de acordo com a Carta das Nações Unidas, estão:



• Analisar e aprovar o orçamento da ONU;

• Eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança e de outros conselhos e órgãos da ONU;

• Nomear o secretário-geral, seguindo a recomendação do Conselho de Segurança;

• Discutir qualquer questão relacionada à paz e à segurança internacionais.



Durante os debates gerais, cada país tem um limite de tempo voluntário de 15 minutos para seu discurso. A ordem de fala dos demais membros é definida por critérios como nível de representação, preferência e equilíbrio geográfico.



O protagonismo brasileiro na abertura



Uma das tradições mais conhecidas da Assembleia Geral é o fato de o Brasil ser sempre o primeiro país a discursar. Segundo o site oficial das Nações Unidas, essa prática começou nos primeiros anos do evento, quando o Brasil se voluntariava para falar, enquanto outros países se mostravam relutantes. Com o tempo, o gesto se consolidou como uma tradição. Desde a 10ª sessão, em 1955, o Brasil tem discursado primeiro, com raras exceções.



Existem outras teorias que tentam explicar essa primazia. Uma delas sugere que a posição foi oferecida como um "prêmio de consolação" por o Brasil ter ficado de fora do Conselho de Segurança. Outra hipótese é que o país foi escolhido por ser considerado neutro, evitando assim o aumento da tensão entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Contudo, a teoria mais aceita é a de que o Brasil simplesmente se voluntariava para a tarefa.



Como país anfitrião da sede da ONU, os Estados Unidos geralmente são o segundo país a se dirigir à Assembleia.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional