Homem arromba Paróquia três vezes em poucos dias, no Coqueiral
Segundo o Padre, o suspeito já está acostumado com o local e age com tranquilidade pela falta de policiamento, o prejuízo passa dos R$ 5 mil
Um homem cometeu três arrombamentos na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, nos últimos dias. Ele sempre age no horário da noite, pulando a grade para ter acesso ao interior do local.
O suspeito já levou uma máquina de limpeza a jato e já tentou furtar um aparelho de ar-condicionado. Desta vez, ele levou várias cadeiras de plástico.
Insegurança
A paróquia já tem 82 anos e fica em Coqueiral. Segundo o Padre Adriano Tenório, o prejuízo é de mais de R$ 5 mil e eles já investiram em cadeados para quase todas as salas. Mas ainda assim, os arrombamentos continuam.
O Padre explica que já fez vários boletins de ocorrência, mas até agora não obteve respostas.
“É, ele já se acostumou a entrar, e como não tem policiamento no local, então ele age com naturalidade”, afirma.
