fechar
pet

MEU PET

Com Lara Calábria

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Semana Pet do RioMar Recife realiza campanha de adoção, neste domingo (28)

O evento conta com cães e gatos já vacinados e castrados para adoção saudável, além de área de lazer para os pets e oportunidades de compras

Por Anaís Coelho Publicado em 24/09/2025 às 14:50
PetMar, área de lazer para pets
PetMar, área de lazer para pets - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O RioMar Recife dá as boas vindas a campanha da Semana Pet, que acontece a partir deste domingo (28) até o dia 4 de outubro, com feira de adoção, oportunidades de compras e ações para o lazer e bem-estar dos pets.

A feira de adoção de animais marca a abertura da campanha, das 15h às 20h, no PetMar, que fica próximo a entrada da Diagmax, no estacionamento externo do RioMar.

Os gatos e cachorros disponíveis já são chipados, castrados, vermifugados e saudáveis, e para adotar basta ser maior de 18 anos e apresentar um documento com foto e o comprovante de residência.

Leia Também

Lazer e compras 

Além da feira de adoção, a Semana Pet está com o PetMar, um espaço de lazer para os bichinhos e seus tutores. O local conta com brinquedos agility, áreas interativas, pontos de hidratação, arena e várias opções de diversão dos animais.

No piso L3, tem a área Pet Praça, que fica no mesmo piso da praça de alimentação, onde os tutores podem aproveitar o mix gastronômico, acompanhados de seus pets.

O RioMar ainda oferece oportunidades de compras do segmento pet, como alimentos, utensílios, roupas, acessórios, decoração e brinquedos. Também tem serviços de banho e tosa.

O horário de funcionamento do PetMar segue o mesmo do RioMar Recife: das 9h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 21h nos domingos e feriados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Gilberto Barbosa ganhou prêmio de Amigo do Meio Ambiente
SOCIEDADE

Gilberto Barbosa ganhou prêmio de Amigo do Meio Ambiente
Ministro do Supremo estará no REC’n’Play
SOCIEDADE

Ministro do Supremo estará no REC’n’Play

Compartilhe

Tags