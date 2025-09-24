Semana Pet do RioMar Recife realiza campanha de adoção, neste domingo (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento conta com cães e gatos já vacinados e castrados para adoção saudável, além de área de lazer para os pets e oportunidades de compras

O RioMar Recife dá as boas vindas a campanha da Semana Pet, que acontece a partir deste domingo (28) até o dia 4 de outubro, com feira de adoção, oportunidades de compras e ações para o lazer e bem-estar dos pets.

A feira de adoção de animais marca a abertura da campanha, das 15h às 20h, no PetMar, que fica próximo a entrada da Diagmax, no estacionamento externo do RioMar.

Os gatos e cachorros disponíveis já são chipados, castrados, vermifugados e saudáveis, e para adotar basta ser maior de 18 anos e apresentar um documento com foto e o comprovante de residência.

Lazer e compras



Além da feira de adoção, a Semana Pet está com o PetMar, um espaço de lazer para os bichinhos e seus tutores. O local conta com brinquedos agility, áreas interativas, pontos de hidratação, arena e várias opções de diversão dos animais.

No piso L3, tem a área Pet Praça, que fica no mesmo piso da praça de alimentação, onde os tutores podem aproveitar o mix gastronômico, acompanhados de seus pets.

O RioMar ainda oferece oportunidades de compras do segmento pet, como alimentos, utensílios, roupas, acessórios, decoração e brinquedos. Também tem serviços de banho e tosa.

O horário de funcionamento do PetMar segue o mesmo do RioMar Recife: das 9h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 21h nos domingos e feriados.



