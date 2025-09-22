fechar
Meu Pet | Notícia

Feira de adoção e vacinação gratuita para cães e gatos: confira os detalhes

Adoção e vacinação gratuita de pets fazem parte da programação do Transforma Pride 2025 no Cais do Sertão

Por Lara Calábria Publicado em 22/09/2025 às 16:43
Evento de adoção e vacinação acontece no Cais do Sertão
Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 27 e 28 de setembro, o Transforma Pride 2025 vai além da celebração da diversidade e abraça também a causa animal. No Cais do Sertão, o público poderá participar de uma feira de adoção de cães e gatos, realizada em parceria com o projeto Prefiro Bicho. É a oportunidade de oferecer um lar cheio de amor e cuidado para pets que aguardam por uma família.

Além disso, em parceria com o Governo de Pernambuco, haverá também uma ação de vacinação gratuita para cães e gatos, reforçando a saúde e o bem-estar dos bichinhos da comunidade.

SERVIÇO:

Transforma Pride 2025
Cais do Sertão, bairro do Recife
Dia 27/09, das 14h às 22h e dia 28/09 das 11h às 20h
Evento gratuito para o público

