Projeto prevê guarda compartilhada de pets após separação; decisão pode ficar a critério da Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hoje, a legislação ainda enquadra os pets como bens do casal no divórcio. A proposta busca mudar essa visão

Clique aqui e escute a matéria

Está em análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1806/2023, que propõe a possibilidade de animais de estimação permanecerem sob a responsabilidade de um ou de ambos os ex-cônjuges após a separação, em formato semelhante à guarda compartilhada.

A medida leva em conta não apenas os interesses das partes e dos filhos, mas também o bem-estar do animal e a divisão das responsabilidades financeiras.

Hoje, a legislação ainda enquadra os pets como bens do casal no divórcio. A proposta busca mudar essa visão, reconhecendo-os como “seres sencientes”, merecedores de atenção e cuidados específicos.

O texto modifica o Código Civil e já recebeu aprovação da Comissão de Meio Ambiente. Como tramita em caráter conclusivo, se também for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, seguirá diretamente para o Senado, sem necessidade de votação no Plenário da Câmara.