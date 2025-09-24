fechar
Celebridades | Notícia

Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã

Cantora gospel sofreu acidente em janeiro de 2021 e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia. Saiba decisão da justiça

Por Marilia Pessoa Publicado em 24/09/2025 às 17:12 | Atualizado em 24/09/2025 às 17:15
Amanda Wanessa
Amanda Wanessa - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça de Pernambuco determinou que a cantora gospel Amanda Vanessa deixe os cuidados do marido, Dobson Santos e passe a ficar sob responsabilidade da irmã, Daniele Mendes de Melo.

Amanda sofreu um acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia.

Após 642 dias de internação e diversas cirurgias no Hospital Português, no Recife, a cantora recebeu alta em outubro de 2022. Desde então, ela segue com o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe médica especializada.

O marido dela era o curador provisório, mas após denúncias de suspeita de negligência, isolamento e suposta violência, o Ministério Público e a Defensoria Pública optaram por colocar Amanda sob tutela da irmã.

Leia Também

A decisão foi dada pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Justiça decretou a interdição parcial de Amanda Wanessa, limitando-a a questões financeiras e patrimoniais.

A sentença determinou que a cantora seja transferida para a residência providenciada pela sua família, com a garantia do home care integral.

Além disso, a nova curadora terá que prestar contas anualmente.

Leia também

Justin Bieber sai da piscina com cueca branca molhada e detalhe íntimo chama atenção
Famosos de cueca

Justin Bieber sai da piscina com cueca branca molhada e detalhe íntimo chama atenção
Quem é Clara Maia, influenciadora que perdeu um dos filhos gêmeos
Clara Maia

Quem é Clara Maia, influenciadora que perdeu um dos filhos gêmeos

Compartilhe

Tags