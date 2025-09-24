Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora gospel sofreu acidente em janeiro de 2021 e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia. Saiba decisão da justiça

A Justiça de Pernambuco determinou que a cantora gospel Amanda Vanessa deixe os cuidados do marido, Dobson Santos e passe a ficar sob responsabilidade da irmã, Daniele Mendes de Melo.

Amanda sofreu um acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia.

Após 642 dias de internação e diversas cirurgias no Hospital Português, no Recife, a cantora recebeu alta em outubro de 2022. Desde então, ela segue com o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe médica especializada.

O marido dela era o curador provisório, mas após denúncias de suspeita de negligência, isolamento e suposta violência, o Ministério Público e a Defensoria Pública optaram por colocar Amanda sob tutela da irmã.

A decisão foi dada pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes.

A Justiça decretou a interdição parcial de Amanda Wanessa, limitando-a a questões financeiras e patrimoniais.

A sentença determinou que a cantora seja transferida para a residência providenciada pela sua família, com a garantia do home care integral.

Além disso, a nova curadora terá que prestar contas anualmente.

