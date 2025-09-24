Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã
Cantora gospel sofreu acidente em janeiro de 2021 e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia. Saiba decisão da justiça
A Justiça de Pernambuco determinou que a cantora gospel Amanda Vanessa deixe os cuidados do marido, Dobson Santos e passe a ficar sob responsabilidade da irmã, Daniele Mendes de Melo.
Amanda sofreu um acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, e, desde então, vive em estado de coma vigil, com quadro de tetraplegia.
Após 642 dias de internação e diversas cirurgias no Hospital Português, no Recife, a cantora recebeu alta em outubro de 2022. Desde então, ela segue com o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe médica especializada.
O marido dela era o curador provisório, mas após denúncias de suspeita de negligência, isolamento e suposta violência, o Ministério Público e a Defensoria Pública optaram por colocar Amanda sob tutela da irmã.
A decisão foi dada pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes.
A Justiça decretou a interdição parcial de Amanda Wanessa, limitando-a a questões financeiras e patrimoniais.
A sentença determinou que a cantora seja transferida para a residência providenciada pela sua família, com a garantia do home care integral.
Além disso, a nova curadora terá que prestar contas anualmente.