Quem é Clara Maia, influenciadora que perdeu um dos filhos gêmeos

A influenciadora Clara Maia, que estava grávida de gêmeos pela segunda vez, anunciou que perdeu um dos bebês neste último domingo (21).

Através do Instagram, ela compartilhou que Túlio não resistiu e que Theo luta pela vida e “para vencer uma prematuridade extrema”. “Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel”, iniciou.

Na sequência, ela afirmou que metade de seu coração está em queda livre. “Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também”, disse.

No fim do relato, Clara Maia mencionou como Túlio sempre foi amado e lembrado. “Theo, vamos firmes vencendo as batalhas diárias. Você já é um grande guerreiro e terá sempre uma estrela guia juntinho de você, seu irmão. Vou colocar toda minha energia na nossa recuperação física, emocional e espiritual. É tempo de dor, desafio, força e muito amor”, finalizou.

Afinal, quem é Clara Maia?

Clara Maia, de 32 anos, é natural do Rio de Janeiro, e ficou conhecida por ter participado da primeira temporada de De Férias com o Ex, da MTV Brasil. Na edição, conheceu André Coelho, com quem engatou um romance desde então.

Juntos, eles também participaram do Power Couple Brasil, da Record, 2019. Eles se casaram em outubro de 2020, e se tornaram pais pela primeira vez em abril de 2024. Nas redes sociais, Clara Maia possui quase 3 milhões de sguidores no Instagram.

Clara Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

